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《玩具總動員4》夢幻飾品登場！鴨霸兔崽子萌翻、牧羊女戒指求婚必中

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編輯／Ann 圖／翻攝自K.UNO官網

相信不少女孩都是日本知名珠寶品牌K.UNO的粉絲，旗下推出過許多美麗可愛的飾品，此次更是搭上《玩具總動員4》熱潮， 你愛的卡通人物一個不漏，就是要讓影迷們買個夠。只能說用胡迪和牧羊女戒指求婚，絕對抱得美人歸！

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

首先登場的婚戒以胡迪和牧羊女為設計（上圖約NT$35,430），女生的求婚戒指是牧羊女的頭帶和服裝。玫瑰金色的蝴蝶結十分可愛，一旁的藍色小鑽就好像牧羊女的蓬蓬裙，顯得浪漫大方。另一款（下圖約NT$25,300）的內側則有胡迪的警長徽章和牧羊女弓形設計的手杖，簡直讓人不愛都難。

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

看到這款戒指應該馬上就能想起可愛的三眼怪（約NT$18,980），轉向側面還能看到三眼怪的頭部造型，簡直是影迷的最愛。

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

除了戒指的部分，項鍊也十分獨特。喜歡胡迪的粉絲絕對不能錯過胡迪項鍊（約NT$10,440），以18K黃金打造，黃色格紋就好像胡迪的招牌襯衫，搭配著警長徽章，中間鑲嵌著耀眼的鑽石，讓這整條項鍊瞬間亮麗起來。

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

另外巴斯光年項鍊（約NT$11,390）結合人物經典的紫、綠色，仿佛一顆星球的橢圓造型。中間印製上「To Infinity and Beyond」（超越無限）的字樣，就好像胡迪與巴斯光年永恆的友情。

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

牧羊女項鍊（約NT$10,755）則設計成第四集中的蕾絲新造型，已經進戲院的影迷們一定非常熟悉。另外玫瑰金色的簡約風格，搭配上中間的鑽石，就像牧羊女一樣顯得溫柔而剛毅。

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

▲戒指。（圖／翻攝自K.UNO官網）

最後特別隆重介紹《玩具總動員4》新角色Ducky & Bunny戒指（約NT$4,745），看過第四集的粉絲，應該被兩隻玩偶逗得哈哈大笑。這次直接將人物完美複製上戒指，金色與銀色相互環繞著，好像兩人不變的友情，看到他們馬上心情瞬間愉悅起來。

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關鍵字：

玩具總動員4, 胡迪, 巴斯光年, 戒指, 聯名, 日本, 飾品, K.UNO
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