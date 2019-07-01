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5個你不能不知的保養秘訣！冰過的眼霜能消腫　長痘痘元兇是枕頭　

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▲5個你不能不知的保養秘訣。（圖／翻攝IG）
▲每個女生都嚮往透亮無瑕疵的好肌膚。(圖／IG@ponysmakeup)

編輯／Eve

哪個女人不愛美不怕老，為了保持水嫩透亮的好肌膚，再貴再麻煩的保養品都有人買，但其實有幾個很基本、很重要卻常被忽略的保養小細節，會大大影響肌膚狀態和保養效果，快來確認你是否都有做到？

▲5個你不能不知的保養秘訣。（圖／翻攝IG）

▲枕頭的清潔也會對肌膚造成影響。(圖／翻攝pexels)

1.反覆冒痘的元兇可能是枕頭
台灣氣候潮濕悶熱，有許多人就算過了青春期也還深受痘痘困擾，除了油脂分泌太旺盛的個人膚質影響，卸妝清潔是否確實、飲食作息等也都有關係，除此之外，反覆長痘痘的元兇還可能是因為枕頭。

枕頭長時間沒更換，裡面可能滋生了很多蟎蟲，也就是所謂的塵蟎，蟎蟲進入皮膚毛囊中會引起各種皮膚問題，像是搔癢感、紅斑、黑頭，甚至會造成痘痘、痤瘡等肌膚發炎反應。

2.洗臉水溫建議在36到40度間
洗臉時有些人喜歡用冷水，認為可以幫助縮小毛孔，也有些人喜歡用熱水，認為才洗得乾淨，但許多皮膚科醫師都呼籲，別用太熱或太冰的水洗臉。太冷的水會使皮脂腺收縮，毛孔裡的髒污不容易清潔乾淨；而過燙的水溫又容易帶走太多肌膚原有的天然脂質，反而會使肌膚變得乾燥，因此最好使用接近人體體溫的36～40度較為合適。

▲5個你不能不知的保養秘訣。（圖／翻攝IG）

▲冰過的眼霜、眼膜不僅可幫助消腫，夏天用來更涼爽。(圖／IG@makeupfridge)

3.冰過的眼霜是消腫神器
眼睛容易水腫，有泡泡眼困擾的女生，可以試試把眼霜、眼部精華等眼周保養品先冰在冰箱，早上起床後再拿出來塗抹按摩，不但可以幫助快速消腫，尤其夏天時用起來更是冰涼舒爽。

4.防曬最便宜又有效的抗老保養
女生保養最在意的就是抗老，尤其最怕有皺紋，紋路一現身看起來就立刻老5歲！而去年英國BBC紀錄片《美麗的真相》（The Truth About Looking Good）中層實驗證實，有75%皺紋的產生都源自於陽光紫外線，只有25%是因為自然衰老而產生。由此可知，如果忽略防曬，擦再多抗老保養品都白搭，每天好好擦防曬就是最划算的抗老方式了。

▲5個你不能不知的保養秘訣。（圖／翻攝IG）

▲沐浴或敷完面膜，最好等一陣子再上妝。(圖／IG@ponysmakeup)

5.敷臉和洗澡後別立刻上妝
很多女生為了讓底妝更服貼，喜歡在妝前先敷上一片面膜，但敷完後又立刻化妝，這可是大NG！因為洗澡和敷面膜後，毛孔都處於張開狀態，這時候立刻化妝會讓彩妝成分深入毛孔、卡在毛孔內，容易導致清潔不乾淨。建議先用乳液/乳霜保濕滋潤肌膚，並且最好可以等1小時後，毛孔恢復正常狀態再上妝，比較不會讓肌膚受到傷害。

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關鍵字：

保養, 秘訣, 眼霜, 洗臉, 水溫, 防曬, 抗老, 痘痘, 冒痘, 枕頭
fashion.net

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