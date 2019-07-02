Jolin少女系「氧氣瀏海」美翻！4種減齡瀏海裝嫩必剪

蔡依林新歌《愛的羅曼死 Romance》你聽了嗎？Jolin MV中「氧氣瀏海」真的是逆齡又少女，完全是減齡瀏海的最佳典範！特蒐四款流行又少女的必勝「瀏海」，既修飾臉型又不容易失手，跟著剪下去就對了！

▲Jolin也剪氧氣瀏海。（圖／翻攝自IG@jolin_cai、FB@Sony Music Taiwan 索尼音樂 CPOP）

少女系瀏海一：氧氣瀏海

「氧氣瀏海」介於空氣瀏海與厚重齊瀏海間的厚度，比起根根分明的空氣劉海更容易打理，同時又不會顯得過度厚重， 是一種完全不挑臉型的萬能瀏海！

▲氧氣瀏海不挑人。（圖／翻攝自FB@Sony Music Taiwan 索尼音樂 CPOP）

蔡依林新歌《愛的羅曼死》MV中，就嘗試了「氧氣瀏海」的髮型，恰到好處的份量感可愛又減齡，搭配上及間中長髮，小臉指數100分，呸姐瞬間變少女啦～

▲效果很減齡、增添少女感。（圖／翻攝自FB@Sony Music Taiwan 索尼音樂 CPOP）

少女系瀏海二：眉上瀏海

「眉上瀏海」可以說是時尚界與潮模間最愛的瀏海款式呀！搭配不同長度的頭髮，能營造出不同的髮型風格。就以今夏最IN的短髮、中長髮來說，搭配上極短瀏海，嫩度直接破表。

▲許多時尚潮模都喜歡眉上瀏海，Jolin與Lulu都剪過。（圖／翻攝自IG@jolin_cai、sunnygirl800424）

俐落長髮X眉上瀏海，可以給人一種日式娃娃的精緻感，更能完美修飾肉肉臉、視覺上拉長臉型，營造出充滿個性的酷帥風格。

▲搭配長直髮感覺很有氣勢。（圖／翻攝自IG@h.uoo、fairyesther）

少女系瀏海三：娃娃瀏海

童顏味十足的「娃娃瀏海」，雖說是所有瀏海中最為厚重的，卻是最能凸顯五官立體度的髮型，剪完後堪比精緻的洋娃娃，無敵惹人愛！

▲回歸童顏的第一選擇。（圖／翻攝自FB@張鈞甯Ning Chang、IG@rainie77）

「娃娃瀏海」透過明確的瀏海切線，把女孩的臉龐輪廓勾勒出來，搭配上放大雙眼的修飾效果，營造出小臉、無辜的感覺。

▲許多明星今年也剪了呢！（圖／翻攝自微博@吴谨言Y、IG@emisuzuki_official）

少女系瀏海四：空氣瀏海

韓妞必備「空氣瀏海」，以打薄的方式增加瀏海的柔和、輕盈感，清新自然的髮型，女孩味十足。

▲空氣瀏海最基本、不出錯。（圖／翻攝自FB@侯佩岑 Patty Hou、林志玲Chiling Lin）

文／美人圈

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