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12位穿白T超帥的肌肉男神　彭于晏結實手臂藏不住、鄧倫秒變居家犬系男

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上次盤點韓國男神們穿白T的帥照，發現大家除了是西裝控也是白T控呢！不知道為什麼男生穿白T就是有股魔力，尤其是炎炎夏日，讓人看得特別舒爽。所以今天要再來整理其他男神們穿白T的照片，張彬彬、彭于晏、鄧倫，每一位看起來都好誘人～

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

彭于晏　穿白T更凸顯粗壯的手臂

彭于晏是演藝圈著名的肌肉男神，他穿上簡單的白T好像更凸顯完美的肌肉線條，粗壯的手臂讓人看了好想戳一下喔！

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

張彬彬　穿白T變一股最清爽的風

看慣張彬彬穿古裝的帥氣模樣，看他穿時裝依然被他迷暈。這組在機場被粉絲抓拍的照片，看起來好清爽迷人，而且人怎麼這麼好，隨便拍都行，還對鏡頭笑～

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

鄧倫　穿白T變居家小奶狗型男友

鄧倫也很常穿簡單的白T，看他穿著白T躺在床上的照片，好像秒變居家小奶狗型男友。

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

肖戰　穿白T變溫暖系國民弟弟

肖戰是近期小編迷上的古裝男神，他穿古裝的樣子超帥！而簡單的白T同樣襯托他的顏值，太迷人了啦！

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

許魏州 　穿白T變禁慾系肌肉男神

許魏州有張溫暖的娃娃臉，不過他的身材其實超好，那結實的肌肉和臉形成強烈的對比，穿上白T變禁慾系肌肉男神，是想誘惑誰啦！

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

張藝興 　穿白T變草原上的可愛小綿羊

張藝興都被說像隻溫馴的小羊，不過他在舞台上一樣爆發力十足，而且身材也是極品，穿上簡單的白T魅力爆棚！

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

宋威龍 　穿白T變療癒系美男

多少人也被宋威龍的電眼迷暈過呢！高挑的身形讓他穿什麼都好看，簡單的白T也超帥，看著都覺得療癒。

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

林一　穿白T展現校園男神魅力

新一代的校園男神就是林一！他在《小時光》呆萌直男的樣子超可愛，這組穿著白T外搭白襯衫的照片，就是女孩們的夢中情人該有的樣子！

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

趙志偉　穿白T變誘惑力小男友

想念《我只喜歡你》的趙觀潮嗎？趙志偉這組濕身照太犯規了啦！穿著白T讓肌肉線條若隱若現，你這樣誘惑人怎麼行～

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

張雨劍 　穿白T展現高冷斯文美男的魅力

另外還有《我只喜歡你》的言默，張雨劍的冷面臉又有股斯文氣質，他是屬於醜帥型帥哥，穿上白T讓人看著好清爽～

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

李現　穿白T健身的樣子Man味十足

白T真的更容易顯身材耶！李現穿著白T運動露出結實的手臂，太Man了啦！

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

李易峰　穿白T變街頭上最耀眼的小太陽

男生穿白T配牛仔褲就是最帥的造型！李易峰這樣簡單出席活動，一樣掩蓋不了他的帥氣，加上笑容簡直迷死人～

▲男星穿白踢。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博@彭于晏、@張彬彬粉絲團、@鄧倫、@肖戰粉絲團、@張藝興、@宋威龍、@劇照-攝影師穆木、@張雨劍、@李現、@李易峰

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

男星, 白T, 性感, 男神, 肌肉
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