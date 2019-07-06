方頭涼拖正夯！這3家鞋履品牌總是霸佔時尚達人IG版面　快跟上腳步

夏天的來臨意味著該是時候做腳部光療、換上涼鞋的時刻了！而今日編即將掏出三家歐美鞋履品牌口袋名單，使你時髦度過這個炎熱盛夏：

Intentionally Blank



若你有在follow最新的鞋履趨勢的話，應該都有注意到方頭的輪廓鞋型正是時下稱之最時髦的必備款，尤其搭載上窄身繫帶和甜潤的粉彩色，不禁使整體看上更加清爽。而來自洛杉磯的Intentionally Blank今夏不僅推出多款方頭造型的鞋，如使用動物紋皮革打造的帥氣粗跟鞋履、復古感的造型雙繫帶涼鞋…一雙高度適中、有著淡雅氣息的溫潤大地色拖鞋式涼鞋成了歐美時尚達人幾乎人人一雙的指定鞋款！除了擁有上述提及令人身陷的溫柔色，平行加上扭曲交錯的繫帶設計，完美地修飾並展露腳背肌膚，休閒之餘卻不失優雅質感，也難怪成了品牌銷售的No.1！

在 Instagram 查看這則貼文 "Intentionally __________."（@iamintentionallyblank）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 20 日 上午 9:37 張貼

Nicole Saldaña



喜愛復古混雜摩登風的你，絕對要將Nicole Saldaña列入妳的清單！設計在紐約、生產於葡萄牙（全手工製作），這間由Nicole Saldaña開創的同名鞋履品牌雖然僅成立兩年多，但那結合復古與摩登的獨具設計早已經是歐美時尚達人的愛牌之一！

像是果凍感的PVC材質搭上擷取自現代建築的鞋跟，又或者具有透視感的竹編…完美碰撞並結合出一雙雙時髦味滿載的拖鞋式涼鞋，當然，鞋頭同樣地採用了走在流行趨勢的方形輪廓喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Nicole Saldana Footwear（@nicole_saldana）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 28 日 上午 6:25 張貼

By Far



隨著極簡風與復古風的趨勢不斷回流，許多品牌紛紛推出此風格混搭的設計，而By Far即是以此軸心為出發的品牌，同時加上90年代的繽紛華麗色調和強調的方頭設計，打造出各式簡約且百搭款，女孩可依照出席場合篩選，像是派對晚宴即可挑選天鵝絨面呼應隆重氛圍，平日上班則可搭配落地長褲，帥氣又不失女人味！然而若是碰上裙裝的話，不妨試試搭配上褲襪或腳踝襪，增添端莊氣息。

在 Instagram 查看這則貼文 by FAR（@byfar_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 15 日 下午 9:16 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／圖／IG@iamintentionallyblank、IG@nicole_saldana、IG@byfar_official

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