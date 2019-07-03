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跟著《我們是真正的朋友》四姐妹玩緬甸！搭夢幻熱氣球、潛入「亞洲最美海灘」

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隨著大S、小S、范曉萱與阿雅合體在WeTV播出的《我們是真正的朋友》中，一起到緬甸來場閨蜜之旅，讓這個有「佛塔之國」的國度人氣飆漲，以下盤點必去的6大私房景點，快來揭開這片土地的神秘面紗。

緬甸地理位置座落於中國及印度兩大古文明之間，89%人信奉佛教，也因為境內多元民族文化、曾受到英國殖民背景，孕育出特殊文化及建築風貌。飲食上以稻米為主，但也融合中式、泰式及印式，酸辣甜鹹的口味，絕對令吃貨們食指大動。

♛仰光Yangon

曾經是緬甸首都的仰光，有著「金塔之都」及「東方花園城市」美名，後來雖因政治因素搬移首都，但仍是擁有最多人口的第一大城。抵達這「佛塔之國」，首推前往有兩千年歷史、列為「東南亞三大古蹟」的大金寺Shwedagon Pagoda參拜。

也可到巧塔吉臥佛寺Chuak Htat Gyi Pagoda沐浴在濃厚人文氣息之中，接著可以探索揉合英國、緬甸風格的市政廳Yangon City Hall，然後到昂山市場Bogyoke Aung San Market、唐人街夜市China Town體驗在地小吃與服飾等傳統文化。

♛蒲甘搭夢幻熱氣球

有收看《我們是真正的朋友》的人，肯定也想跟四姐妹一樣，跟閨蜜手牽手站上熱氣球飽覽壯闊景色，那就快衝蒲甘Bagan，來場追日出的難忘旅程！約莫凌晨5點就要集合出發，可以乘坐45分鐘的熱氣球，觀賞日出將上千座佛塔染上金邊的絕美時刻，保證永生難忘。

♛搭火車前往永盛鎮Insein

若想在仰光附近繼續探索，不妨搭乘仰光環狀線的懷舊感列車，欣賞這座現代與古文明交雜的城市。從市中心前往城郊，迎面而來叢林風光，能助妳拋下城市的喧囂及壓力。在純樸的永盛鎮，能品嚐當地特色美食、體驗截然不同的道地風土民情。

♛搭小船輕舟去達拉鎮

想要體驗在地文化，絕對不能錯過「小船輕舟」！可以到仰光市區最南端，以搭船方式前往有純樸鄉村風情的達拉鎮Dala，能乘坐三輪車穿梭原始小鎮、田野鄉間，感受如詩如畫的自然風光。

♛潛入「亞洲最美海灘」

喜歡大海的人，一定要將曾有「亞洲最美海灘」額布里海灘Ngapali Beach規劃進行程！要從海霍機場Heho搭乘一小時飛機到西南方的丹兌Thandwe才能抵達。額布里海灘海水極為純淨，棕梠樹與未被開發的環境，保留大自然的原始之美，種類繁多的海洋生物，絕對讓你眼花撩亂。

♛攀上「花朵之山」

位於蒲甘東南方的波巴山Mount Popa，是緬甸中部的一座死火山，777階梯，登上僅需30分鐘腳程。沿途會看到猴子，山頂的修道院Taung Kalat Monastery則能瞭望蒲甘平原，視野遼闊，肯定讓心靈獲得修復與滿足。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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