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藤原浩製作「The Ten」系列再度公開　4雙Air Max 97設計他最愛

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編輯／Duke

有著「東方聯名之王」稱號的日本潮流教父藤原浩，時常將自己製作的商品或聯名曝光於個人IG帳號上，不過，卻有一系列的鞋款，經常讓藤原浩重複發文緬懷，而這系列正是他當年為「The Ten」系列準備的，下面一起來看看吧！

▲藤原浩設計的the ten。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Sneakernews）

▲藤原浩發文緬懷無法發售的鞋款。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

其實早在2017年的時候，由美國潮流媒體Complex所舉辦的第二屆ComplexCon座談會中，藤原浩與多位設計師受邀接受訪談時，便透露自己有參與「The Ten」系列的企劃內容，不過，當時不幸在競爭中輸給Virgil Abloh，所以他展示的Sample鞋就沒有發售了，因此藤原浩才會對自己的設計念念不忘。

▲藤原浩設計的the ten。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Sneakernews）

▲藤原浩於ComplexCon的訪談中，提到自己輸給了Virgil Abloh。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

當時，藤原浩所設計的鞋款，分別有Nike Air Force 1、Nike Cortez（阿甘鞋）以及Nike Air Max 1，不過，最近藤原浩再度曝光Nike Air Max 97的設計，而該鞋款除了使用黑魂為主調以外，還加入Flywire技術以及氣墊字樣，其中，這4雙都有共通點，那就是後跟拉環上皆繡有「FRGMT」與「The Ten」字樣。

▲藤原浩設計的the ten。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Sneakernews）

▲藤原浩設計的the ten。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Sneakernews）

▲藤原浩設計的the ten。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Sneakernews）

▲藤原浩設計的the ten。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Sneakernews）

▲藤原浩設計的the ten。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Sneakernews）

▲無緣發售的Fragment Design X Nike「The Ten」系列。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

雖然潮流教父輸給了Virgil Abloh，所以大家也無望看到Fragment Design X Nike「The Ten」系列，但是藤原浩也不吝稱讚Virgil Abloh：「他設計的鞋非常好看，我可以理解大家為何如此喜歡。」

▲藤原浩設計的the ten。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Sneakernews）

▲Virgil Abloh所設計的鞋款被藤原浩稱讚。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

日後，Virgil Abloh打造的Off-White X Nike「The Ten」系列席捲全球，並且對後續鞋款的設計有很大的影響，自此也開啟了解構的風潮，相信最後不論是由藤原浩或Virgil Abloh設計，該系列一定都會相當火紅，因為出自2人之手的商品，幾乎都能取得巨大的成功。

▲藤原浩設計的the ten。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Sneakernews）

▲席捲全球的Off-White X Nike「The Ten」系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

日本, 藤原浩, TheTen, Complex, VirgilAbloh, Nike, , Fragment, Off-White
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