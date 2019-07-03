Daniel Wong聯名下午茶有網美級外觀　豹紋檸檬塔好拍又好吃



▲Daniel Wong與遠東國際大飯店合作，推出聯名下午茶。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

近年台灣時尚圈瘋「聯名下午茶」，搭著暑假檔期華裔設計師Daniel Wong與台北香格里拉遠東國際大飯店馬可波羅酒廊合作，自7月3日起至9月30日止期間限定推出「啟程 Journey to 100 Prints」下午茶，同時紀念Daniel Wong問世5年來推出的100款印花。

▲Daniel Wong為了紀念設計出100款印花的里程碑，與遠東飯店合作打造聯名下午茶。（圖／品牌提供）



聯名下午茶每周二～日下午2：30～5：00間提供，採事先預約制，每位收費新台幣1,188元（NT$1,080＋10%），共推出5款甜點、4款鹹點。新任法籍甜點主持Yann Roumanille率領團隊精心設計，融入Daniel的招牌，將品牌的Logo、時裝、豹紋印花融入甜點外型，有好拍的網美級外觀，入口也十分美味。

▲聯名下午茶好吃又好拍，每款都有網美級外觀。（圖／品牌提供）



Daniel Wong成立品牌前，曾是「VERSACE首席印花設計師」，品牌成立後，以「探索」為核心精神，每季均推出許多印花，5年來已累積超過百款。這回慶祝里程碑的同時，與遠東飯店的合作也有象徵意義，他透露：「小時候來台灣玩，很常住遠東飯店。」對他來說，也是種回到初心的象徵。

▲馬可波羅酒廊外還有大型印花書裝置藝術。（影、圖／品牌提供）



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為了呼應這個值得紀念的里程碑，馬可波羅酒廊內的傢俱，如沙發、抱枕、椅墊等都換上Daniel Wong的家飾品系列，空間內散發濃濃設計感。此外，Daniel Wong也從100種印花中找出經典，打造出印花絲巾、托特包、上衣的紀念單品，價格介於新台幣5,800元～7,800元之間。

▲馬可波羅酒廊內用Daniel Wong家飾系列佈置出更有時尚氛圍的空間。（圖／品牌提供）