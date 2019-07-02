Laura Mercier全新半霧光奶霜唇膏　滿滿30色玫瑰、奶茶全都有

▲LAURA MERCIER全新半霧光唇膏，一口氣推出超齊全30色。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

終於在今年6月正式回歸台灣的LAURA MERCIER（蘿拉蜜思），不僅帶回煥顏凝露、親膚粉底液和透明蜜粉等許多經典商品，也持續引進許多國外高人氣新品。繼先前引發討論熱潮的唇粉盤後，今年夏天再推出質地猶如奶霜般滑順的精華唇膏，半霧半光的飽和色澤，美到不行，更一口氣推出滿滿30色，不論何種膚色都能找到適合自己的唇色。





全新摩登精華唇膏外型延續著LAURA MERCIER一貫的簡約時尚，以鏡面、俐落的磁扣設計打造而成。





▲輕盈好塗抹的半霧光妝感，左為#NO.3純誘杏桃，右為#NO.19微醺酒紅實擦圖。（圖／記者張毓容攝）



輕盈的奶霜質地，添加地中海海藻保濕精華萃取物，搭配獨家高顯色持色科技，顛覆一般對於霧面唇彩乾裂緊繃、光澤唇彩不持色的印象，一抹滑順又顯色，還能潤澤呵護唇部，不顯唇紋。帶著低調潤澤光感的半霧感妝效，可甜美可優雅，也能有個性感，對於想嘗試霧面唇妝，又怕太乾、有距離感的人而言，是很好入門的選擇。

▲摩登精華唇膏的五大色系，由右至左為#NO.3純誘杏桃、#NO.8少女裸粉、#NO.16酸甜楓紅、#NO.19微醺酒紅、#NO.27甜膩嫣玫。（圖／記者張毓容攝）



多達30色的摩登精華唇膏，共有5種色調，包含知性優雅的裸色系、人人都喜歡的粉色系、讓膚色提亮顯白的珊瑚色、性感熱情的紅色系和個性感十足莓紫色調。真的是不怕挑不到喜歡的，只怕選不完！

在 Instagram 查看這則貼文 @_jungyumi 分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 24 日 上午 2:25 張貼

在韓國搶先上市時，還找來女星鄭有美拍攝形象影片，片中使用的5色：NO.3 純誘杏桃、NO.18怦然薔薇、NO.19微醺酒紅、NO.20放電石榴、NO.27：甜膩嫣玫，也都成了韓妞瘋搶的熱賣色。

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