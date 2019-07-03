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不用花大錢！網傳「5個」去黑頭粉刺妙招，在家就能輕鬆做起來

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▲▼網傳5個去黑頭妙招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲容易冒油的夏季最怕黑頭粉刺來搗亂。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

高溫夏季除了做好防曬美白，還要擔心鼻子上的黑頭粉刺來搞亂，除了做好控油，有什麼方式能一舉殲滅惱人的黑頭粉刺呢？搜羅網路上的除黑頭妙招，或許能夠讓你得到一些靈感喔！

▲▼網傳5個去黑頭妙招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲珍珠粉活用度高，拿來敷整臉也沒問題。（圖／翻攝自Pinterest）

珍珠粉

珍珠粉是很多人去痘疤的妙方，記得要選可以吃的珍珠粉品質較好，珍珠粉不只能除黑頭也有美白效用，但保養成本比較高。

將珍珠粉加入清水攪拌均勻，適量塗在黑頭位置，搭配畫圈按摩讓珍珠粉漸漸變乾，再用清水潔淨。有網友分享每周做兩次，提亮去黑頭的效果相當好。

▲▼網傳5個去黑頭妙招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲木瓜霜是家庭常備的用品。（圖／翻攝自IG/翻攝lucaspapawrussia 、lucaspapawointment IG)

木瓜霜

先前網路上炒熱的木瓜膏，它不僅能夠護唇、護手，甚至還能去黑頭，這款居家必備的萬用霜，質地溫和不刺激，即使常常使用也OK。

先用熱毛巾打開毛孔，接著將木瓜霜濕敷在鼻子上，想加強的地方可以厚敷，接著鼻子上蓋上保鮮膜，再蓋一條熱毛巾熱敷，15分鐘後拿掉保鮮膜，用手輕輕就可搓下黑頭粉刺。

▲▼網傳5個去黑頭妙招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲牙線除黑頭曾掀起一股流行跟風。（圖／翻攝自IG@sukhimann_）

牙線

國外的Blogger示範用牙線棒去黑頭，引起美妝版廣大討論。許多網友回家卸妝跟著做，發現真的超管用，不僅能深入毛孔清潔，連有的沒清除乾淨的底妝也弄得乾乾淨淨，你一定要試試看。

先將臉清洗乾淨，用熱毛巾敷在鼻子，藉由溫度讓毛孔張開，接著使用牙線棒輕輕推，這個時候就會見到黑頭、油脂和污垢全部被推出。清潔後記得塗上收斂水，讓毛孔收縮。


▲▼網傳5個去黑頭妙招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲牙膏在家隨手可得，拿來試試無妨。（圖／翻攝自Pinterest)

牙膏

網傳牙膏有清潔、殺菌的作用，除了能清潔牙齒，也能清除毛孔汙垢，對抗痘痘也十分有效果。牙膏能讓出油鼻頭感受到涼感，能幫助稍微抑制過度出油。

將白色牙膏均勻的塗在鼻上，等待10分鐘用清水洗去，不能太常用以免過度刺激肌膚。這方法很兩極，有網友見證有效，也有人試過沒啥感覺。

▲▼網傳5個去黑頭妙招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲網友分享這個方法很有效。（圖／翻攝自Pinterest）

牙膏＋蘇打粉

這是牙膏除黑頭的升級法，在牙膏之外加入過濾水、小蘇打粉來調和，均勻塗在鼻子上，再以牙刷輕輕清潔，之後將鼻子洗淨，只要用手搓一搓，黑頭就會自己浮出。

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關鍵字：

黑頭, 清潔, 粉刺, 清除
fashion.net

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