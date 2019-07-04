【奧斯塔羅】曖昧期過了，主動還有機會嗎？

曖昧是件美好的事

但為什麼明明曖昧了

最後卻冷淡了

我該主動去找他嗎？

如果你也和某對象過了曖昧卻無疾而終

不如就和奧斯老師一起來看看

曖昧期過了，主動還有機會嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，要是目前的曖昧對象早已冷淡，那奧斯就不建議你主動做些什麼了，因為這樣的牌組代表休息及沉澱，所以你的主動其實有點於事無補了，而對方可能是經過與你相處後，才覺得雙方不適合，並且退了一步，所以奧斯建議挑選到這組牌的朋友，目前和這對象就先保持朋友關係就好，不要積極主動或苦惱這樣的狀況了。

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選擇這組牌的朋友，要是真的喜歡對方的話，你可要再加把勁了，因為這樣的牌組代表理想與發展，所以你們要談上感情，根本就不是件難事，因此奧斯建議你多花點時間觀察對方想要什麼，然後就朝這方向前進後，你們在一起的機會就會越來越大，所以挑到這組牌的朋友，趕快去努力一次吧！



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選擇這組牌的朋友，奧斯會說就算了，沒有必要再去獻殷勤，這樣的牌組代表挑選與新對象的存在，如果你們曾經曖昧過也相處過，那就代表你輸了，原因來自於對方可能覺得另一個對象比較好，或是和你相處過後，覺得兩個人並不適合，所以開始尋覓其他對象，雖然可能與你還有聯繫，但你可別抱著希望，還不如去認識新對象比較實際喔！

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選擇這組牌的朋友，目前你和這對象還有緣分，千萬別因對方一時的冷淡，便覺得沒機會了，因為這樣的牌組代表情感上的合作與主動，所以你還是有機會可以在一起的，不過，奧斯建議你要適時的主動一些，並且多做點球給對方，成功的機率就會隨之提高囉！

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