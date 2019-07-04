fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】曖昧期過了，主動還有機會嗎？

> >

▲曖昧期過了，主動還有機會嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

曖昧是件美好的事
但為什麼明明曖昧了
最後卻冷淡了
我該主動去找他嗎？

如果你也和某對象過了曖昧卻無疾而終
不如就和奧斯老師一起來看看
曖昧期過了，主動還有機會嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，要是目前的曖昧對象早已冷淡，那奧斯就不建議你主動做些什麼了，因為這樣的牌組代表休息及沉澱，所以你的主動其實有點於事無補了，而對方可能是經過與你相處後，才覺得雙方不適合，並且退了一步，所以奧斯建議挑選到這組牌的朋友，目前和這對象就先保持朋友關係就好，不要積極主動或苦惱這樣的狀況了。

牌ll

選擇這組牌的朋友，要是真的喜歡對方的話，你可要再加把勁了，因為這樣的牌組代表理想與發展，所以你們要談上感情，根本就不是件難事，因此奧斯建議你多花點時間觀察對方想要什麼，然後就朝這方向前進後，你們在一起的機會就會越來越大，所以挑到這組牌的朋友，趕快去努力一次吧！

牌lll

選擇這組牌的朋友，奧斯會說就算了，沒有必要再去獻殷勤，這樣的牌組代表挑選與新對象的存在，如果你們曾經曖昧過也相處過，那就代表你輸了，原因來自於對方可能覺得另一個對象比較好，或是和你相處過後，覺得兩個人並不適合，所以開始尋覓其他對象，雖然可能與你還有聯繫，但你可別抱著希望，還不如去認識新對象比較實際喔！

牌lV

選擇這組牌的朋友，目前你和這對象還有緣分，千萬別因對方一時的冷淡，便覺得沒機會了，因為這樣的牌組代表情感上的合作與主動，所以你還是有機會可以在一起的，不過，奧斯建議你要適時的主動一些，並且多做點球給對方，成功的機率就會隨之提高囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

熱門文章

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸夏天穿高領毛衣　飛羅馬先把扇子拿出來

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

Sacai X Nike「親友限定」粉綠超好看　全台只有Juice Taipei販售

《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？

Yeezy Boost 700 OG配色超夯　連陳星翰兒子優助都愛不釋腳

萬寶龍搭上BAPE迷彩風，手拿包好潮

Cosme上半年「最夯眼線筆」Top 3！第一名溫水可卸500元有找

ET Fashion

推薦閱讀

影／「賺錢全給老婆」的星座男Top 4 ！摩羯優質潛力股、第一名趕快嫁

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

2019最多韓星指定的5款髮型：睡不醒頭好整理、泰迪捲超少女

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？ 來一杯皮卡丘與夢幻！超消暑「寶可夢珍珠飲料」　7／10飛日本開喝 高溫不溶妝必做這一步！網淚推5款開架妝前乳　控油持妝、毛孔也不見 網推女友最愛婚戒　卡地亞經典鑽戒完勝！打開紅盒子戴上永遠的幸福 跟著買不踩雷！Tomod’s 2019上半年爆賣TOP10揭曉 解構神鞋3色齊發！Sacai X Nike「親友限定」粉綠超好看　全台唯一販售店公開 星．上妝／簡單4步驟，學會BLACKPINK「人間芭比」Lisa 放電眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面