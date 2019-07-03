夏季保濕做得好，肌膚更亮白還能防出油！4款清爽保濕品推薦

▲夏天想讓肌膚水嫩透亮，絕不能忽略保濕。(圖／翻攝IG@rachel_mypark)

記者張毓容／綜合報導

夏季來臨，動輒30度以上的高溫已是常態，最讓人害怕的就是泛油糊妝和曬黑，很多人都因此卯起來擦防曬和控油產品，但其實夏天裡肌膚除了很會出油，還很會乾燥缺水！

氣溫每上升一度，肌膚就會失去10%的水分，加上曝曬在陽光下，水分更會大量流失，讓肌膚看似泛油實則缺水，因此做到「油水平衡的保濕」其實才是夏季的保養重點。

▲夏季保養品除了追求清爽，還要考慮到保濕效果。(圖／品牌提供，以下同)



夏季時的保養品挑選，除了追求清爽不油膩的質地外，還要考慮到補水、保濕，和穩定角質的效果。保濕做得好，角質層飽含水分，不僅更柔軟有彈性，肌膚看起來也會更透亮，就像白了一階。



像是一直以來不遺餘力於環境保護的英國純淨保養品牌REN，今年夏天就推出一款質地像是雪酪般輕盈水潤、好吸收的保濕乳，可保濕、穩定膚況，連敏弱肌都可放心使用。除此之外，以卸妝霜聞名全球的EVE LOM、韓國神仙水代表的su:m37和東森自然美等品牌也都有推出適合夏季使用的保濕產品，從化妝水、精萃到面膜全都有，讓你夏季保濕做好做滿都沒問題！

▲REN 鮮果C亮顏保濕乳，50ml，NT$1,880。（圖／品牌提供）



REN 鮮果C亮顏保濕乳擁有雪酪般涼爽輕盈、富有彈性的水凝乳質地，與肌膚接觸瞬間就能吸收，可深入保濕，同時能幫助穩定平衡肌膚狀態，散發健康光澤，內含高濃度維他命C，更可幫助清除黑色素沉澱，預防和淡化斑點。

▲EVE LOM 全能逆時新生精萃，150ml，NT$3,280。（圖／品牌提供）



水感輕盈質地的EVE LOM全能逆時新生精萃，蘊含九種超高活性的抗老成分，可深層滲透至肌膚底層，達到保濕、柔膚、光澤、透亮等四大作用，讓肌膚明顯煥發光澤，細滑透亮。



▲東森自然美 滋潤化妝水(清爽型)，120ml，NT$780。（圖／品牌提供）



東森自然美滋潤化妝水(清爽型)含有多種植物精華如小黃瓜、琉璃苣萃取，具安撫、調理功效，有效保濕，深層滋潤，使肌膚恢復光滑柔嫩。

▲su:m37 活酵保濕光澤醒膚面膜，100ml，NT$1,580。（圖／品牌提供）



連李鍾碩都愛用的su:m37 活酵保濕光澤醒膚面膜，只要一分鐘推開，使美肌精華膠囊溶開、變成乳霜狀，再靜置四分鐘，面膜中富含的珍貴松露酵母膠囊、積雪草淨白保濕成分、維他命B5及B12及絲氨酸等營養成分即可快速修復肌膚，迅速恢復白皙穩定。

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