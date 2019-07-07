fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0708-0714　獅子小破財、射手職場開桃花

> >

▲奧斯塔羅12星座一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20190708-0714奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！在學／事業方面，下周將出現許多選擇機會，並且也有接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面顯得較辛苦，但預見之後的狀況相當良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會囉！

TOP2：射手座愛情運最旺！下周兩人對於情感的需求度增加，並且變得更加體貼，而對方也願意努力為這段情感付出，而單身的朋友，下周於工作上有不錯的桃花機會，要多注意一下了。

TOP3：魔羯座金錢運最旺！正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：下周在學／事業方面，容易有錯誤判斷與決策，而工作上也顯得浮躁許多，所以下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到工作。

2.水瓶座愛情運需要留意：留意雙方的腳步與目標是否相同，因為愛情是共同努力的，不過，前提是雙方的目標要差不多，不然對情感可不會有助益喔！

3.金牛座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運較不好，如果想買樂透那就要有做善事的心理準備。

牡羊座

開運顏色：紫色
幸運數字：12

整體運勢★★★★
解析：對於現況的不滿足，讓牡羊朋友下周變得積極許多，另外，下周的態度與想法將會變得踏實，因此下周各方面都將立下不錯的基礎，而過往的經驗也讓自己變得安心許多，同時，下周的學習運相當良好，所以一定要把握這難得的學習運喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方積極踏實的為這段感情努力著，將會立下還不錯的感情基礎，而雙方下周也能有無憂無慮的感情生活，會是順心愉悅的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：自我能力的提升，在下周完全的反應於工作上，而踏實的工作態度也將展現出來，因此也讓自己顯得游刃有餘喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

金牛座

開運顏色：黃色
幸運數字：36

整體運勢★★
解析：下周金牛的朋友，累意或瑣碎的事情將充滿在你的生活中，讓你下周感到煩躁與厭倦，另外，因為這樣的狀況也導致一些問題的產生，所以下周要多加注意，適時的放鬆自己後，或許就能改善狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方雖然都願意為這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，同時，也加上彼此對於情感的想像太過美好，所以下周面臨現實狀況時，將會感到些許落差。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業的部份，則無太大的起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你在目前的工作環境中平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周則要注意事業停滯的狀況，要抓緊腳步多努力些了。

金錢運勢★
解析：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果想買個樂透，那就要有做善事的心理準備喔！

雙子座

開運顏色：綠色
幸運數字：98

整體運勢★★
解析：下周雙子朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是自己尚未準備好，所以無法面對事情，不過，也因為過度保護，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響你的錢財方面，有守財奴的狀況。

愛情運勢★★
解析：下周對於情感上的付出開始計較了起來，同時，也將自己變成吝嗇付出的一方，而這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周要多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

事業（學業）運勢★★★
解析：在學／事業方面，顯得綁手綁腳的，雖然仍然有把自己的分內工作做好，但對於上司交代的事情就顯得較提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

巨蟹座

開運顏色：紫色
幸運數字：84

整體運勢★★
解析：下周巨蟹朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力，將在下周變得灰暗許多，並且不太懂得規劃，讓自己變得不是那麼的令人安心，奧斯提醒下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒的煩躁，進而影響日後的狀況。

愛情運勢★★
解析：揮霍狀況同時存在於情感裡，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要注意一下囉！

事業（學業）運勢★★
解析：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑努力的初衷是什麼，並且也開始動搖自己的信心，不過，奧斯要提醒這樣的狀況只是短暫的，千萬別因此影響自己太深了。

金錢運勢★★
解析：莫名其妙的花費，讓自己下周的經濟吃緊許多，所以要多避免不必要的開銷以及花錢的狀況。

獅子座

開運顏色：天空藍
幸運數字：74

整體運勢★★
解析：下周獅子朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡，有那麼點守舊的狀況發生，另外，因為這樣的狀況，也讓自己停留在過去，並且不太願意踏出新的一步，所以下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★
解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都容易讓另一半往心裡去，並不是會算隨時間淡掉的爭執，所以下周主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶影響到上司或同事對你的評論，所以下周工作時要多加把勁，並且面臨問題也要適時向外求援。

金錢運勢★
解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷，也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

處女座

開運顏色：翠綠色
幸運數字：41

整體運勢★★
解析：下周處女朋友面對人、事、物時，將感到諸多的不順利，不論是計畫受阻或是過往順利的事在下周有了狀況，都暗示下周將會是個挺不順的周期，因此奧斯建議下周要多注意一些，以免影響日後的狀況。

愛情運勢★★
解析：雙方的價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情，才讓雙方感到價值觀的差異，所以下周也有爭執的狀況存在，因此奧斯建議下周的脾氣要再緩著些，千萬別讓上述的狀況影響彼此情感囉！

事業（學業）運勢★★
解析：下周在學／事業方面，容易有錯誤判斷與決策，而工作上也顯得浮躁許多，所以下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到工作。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，其中，也有破財的狀況存在，要多留意了。

天秤座

開運顏色：灰色
幸運數字：15

整體運勢★★★★
解析：天秤座的朋友，下周對於自己的事情都能靈活掌握，並且良好運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，同時，對於自己的信任感也提升許多，所以下周將會是備感踏實的一周，要好好把握了。

愛情運勢★★★★
解析：雙方下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向或是停留在原地，所以奧斯建議下周在感情上，如果有想改變的想法，像是相處方式、溝通方式等，一定要好好把握，因為結果將會相當良好喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：在學／事業方面，下周將出現許多選擇機會以及更多工作的可能性，雖然下周在工作／學業方面或顯得較辛苦，但可以預見之後的狀況相當良好，所以下周要好好把握做事的機會喔！

金錢運勢★★★
解析：錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己的經濟壓力吃緊喔！

天蠍座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：53

整體運勢★★
解析：下周天蠍朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的事情，導致自己感到壓力，另外，以目前舊有的事情來說，也存在著無法控制的隱憂，因此下周要先將自己分內的工作做好，再去接受其他工作的請求，不然最後連自己分內的工作也搞砸，可就本末倒置了。

愛情運勢★★
解析：在感情運勢方面，下周的溝通出現了問題，原因來自於下周情緒起伏較大，所以對另一半誠意十足的溝通無法接受，另外，如果感情不忠誠的朋友，下周有機會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：在學／事業方面，下周將出現許多選擇機會，並且也有接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面顯得較辛苦，但預見之後的狀況相當良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會囉！

金錢運勢★★★
解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷將造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費，讓自己的經濟壓力吃緊許多。

射手座

開運顏色：紅色
幸運數字：57

整體運勢★★★★
解析：下周射手朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都能穩扎穩打的做起，這樣的態度也讓自己對事情的掌握度提高，並且讓周遭朋友感到安心許多，特別是一直以來堅持或努力的朋友，都將在下周看到成功的曙光，奧斯建議要好好把握囉！

愛情運勢★★★★★
解析：下周兩人對於情感的需求度增加，並且變得更加體貼，而對方也願意努力為這段情感付出，而單身的朋友，下周於工作上有不錯的桃花機會，要多注意一下了。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，踏實的工作態度立下了良好的基礎，另外，特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下周也有望稍來些好消息喔！

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運皆還不錯，若問加薪有蠻大的機會，另外，投資方面也可以多留意，因為下周或許會有不錯的投資報酬或機會喔！

魔羯座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：90

整體運勢★★★★
解析：下周魔羯朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己停下忙碌許久的腳步，讓生活感到充分的休息，不過，暫時的休息是好的，但別因此停下向前的腳步。

愛情運勢★★★★
解析：雙方在感情中的互動增加，讓感情溫度提升許多，所以雙方也都願意為了這段關係努力，另外，單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現。

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業方面，顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，並且動起自我成長的念頭，將會是個上進的周期，好好把握了。

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運的狀況下，奧斯建議多著重於本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

水瓶座

開運顏色：白色
幸運數字：34

整體運勢★★★
解析：水瓶朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況下周都將動搖起來，另外，奧斯提醒下周多花點心思留意細節，因為下周有疏忽細節導致錯誤的狀況存在。

愛情運勢★★★
解析：留意雙方的腳步與目標是否相同，因為愛情是共同努力的，不過，前提是雙方的目標要差不多，不然對情感可不會有助益喔！

事業（學業）運勢★★
解析：工作內容有失衡的可能，有可能是被指派較多的責任或是工作業務突然加重，所以下周將是過渡的一周，需要多注意了。

金錢運勢★★
解析：正財運不佳，對於花費要多加節制，並注意突如其來的金錢支出。

雙魚座

開運顏色：橘色
幸運數字：01

整體運勢★★★★
解析：平衡安穩的元素，將充斥在雙魚朋友下周的生活中，而過往的努力在下周開始獲得回報，對於現況也感到滿意，但若是過去偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意了，另外，奧斯要提醒下周的物質欲望將提升許多，要多留意金錢上的平衡，可別衝動消費導致月底生活拮据。

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，並且也認定雙方是未來的伴侶，不過，奧斯提醒要多留意另一半的需求，因為下周對方將會是蠻需要你的喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：在學／事業方面，將對目前的生活感到知足許多，並且安於現況的發展，此外，若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯，應該會讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★
解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況囉！

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢
fashion.net

熱門文章

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸看FENDI高訂秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造拼接皮革的婚紗！

「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

姚元浩的夢幻跑車推聯名錶　限量殘酷不買行嗎？

禾浩辰「一日一餐」瘦出小V臉　自爆最近愛戴報童帽裝可愛

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？

ET Fashion

推薦閱讀

原來胡迪是處女座！快來看你的星座代表哪個《玩具總動員》角色？

「雲朵空氣瀏海」怎麼才美得自然？韓髮型師教妳用「髮捲」8步驟就完成

劉寅娜S曲線靠起床先拉筋　早餐四組合健康吃不怕胖

小S大女兒登VOGUE　網讚爆「時髦臉」、「完勝木村光希」 27歲古力娜扎套美少女戰士上衣　青春感竟打趴19歲歐陽娜娜 「漫威80周年快閃店」登陸信義A11　50款新品買到手軟、還能跟蜘蛛人拍照 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 最讓女生反感的男性TOP5　媽寶只排第4，第1名超有感 減肥、健身都必學！6種超簡單無油雞胸肉食譜　助減脂還很好吃 《灼人秘密》吳可熙的穿衣哲學　透過服裝上演真實人生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面