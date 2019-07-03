美妝聯名下午茶齊發！香緹卡、伊麗莎白雅頓 　有吃有拿還能做公益

記者張毓容／台北報導

最近美妝活動形式越來越多元化，除了各種體驗式快閃店、限定店鋪外，現在更有美妝保養品牌與知名餐廳合作推出聯名下午茶，把彩妝之美和肌膚保養的精髓延伸到下午茶茶點中，讓你悠閒品味精緻下午茶饗宴的同時，還能實際體驗品牌經典人氣產品的魅力。除了伊麗莎白雅頓找來有藍帶廚藝學院背景的「山蘭居」聯名外，香緹卡則是找上台北文華東方「青隅」聯手，融入保育印度亞洲象的公益活動，打造下午茶饗宴。



香緹卡 x台北文華東方「青隅」

▲香緹卡今年的慈善彩妝系列以亞洲象保育為主。（圖／品牌提供）



向來關心環境生態保育議題不遺餘力的奢華保養品牌香緹卡，一直以來堅持對大自然的熱愛，不做動物實驗、不使用人工色素香料防腐劑與對肌膚及環境不友善的成分，除此之外，自2006年起更每年都針對瀕臨絕種的物種推出慈善系列彩妝，宣揚保護環境的理念，也透過實際所得捐款，幫助各保育單位。今年則是與亞洲象保護組織「Elephant Family」合作，以色彩斑斕的花卉與印度三大節慶之一的灑紅節（Holi Festival）為主題，推出限定印度象群夏季慈善彩妝系列。

▲香緹卡與台北文華東方酒店「青隅」攜手，推出聯名下午茶「絢爛夏花」。（圖／記者張毓容攝）

今年更特別，除了推出慈善彩妝系列，還找來台北文華東方酒店攜手，為印度象群夏季慈善彩妝系列打造出聯名下午茶「絢爛夏花」，運用印度濃郁繽紛色彩及獨有的植物果實，打造了一系列精品級小點。

▲每套茶點內有五甜五鹹小點，搭配英式司康及茶飲。（圖／記者張毓容攝）

「絢爛夏花」下午茶饗宴自2019年6月29日至8月18日期間限定，共有3種套餐可選，每位NT$1,350起，另加贈香緹卡經典品旅行組，更會捐出「絢爛夏花」下午茶饗宴5%營收予亞洲象保護組織「Elephant Family大象家族」。

伊麗莎白雅頓 x 「山蘭居」

▲伊麗莎白雅頓與山蘭居合作的下午茶，以頂級保養「艾地苯系列」為靈感。（圖／品牌提供）

來自紐約的保養品牌伊麗莎白雅頓，自6月宣布簽下張鈞寧為首位亞太區代言人後，7月又與擁有藍帶廚藝學院背景的「山蘭居」複合式頂級料理餐廳跨界合作，共同推出頂級「艾地苯系列」聯名雙人下午茶─「橘色奇蹟 煥采淨化」，選用在地有機蔬果和鮭魚泡芙與鳳梨莎莎沙拉等富含多重抗氧化食材，要把肌膚抗氧化保養的概念帶到飲食中，強調不只肌膚，身體也智慧保養，由內而外全然淨化，達到美麗內外兼具。

▲每人份茶點為三甜三鹹，搭配有豐富維他命C的橙橘果汁。（圖／品牌提供）



艾地苯「橘色奇蹟 煥采淨化」聯名雙人下午茶，限定期間自2019年7月1日至7月31止，每套為NT$1,480元(2人份)，並加贈艾地苯尊寵旅行組 2份＋艾地苯護膚券 2張。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App