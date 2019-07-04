跟著買不踩雷！Tomod’s 2019上半年爆賣TOP10揭曉

▲熱賣排行榜絕對是購物時的最佳指南。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日系藥妝如何能下手精準，參考熱銷排行榜就沒錯！想買CP值破表的彩妝、保養品，甚至話題實用小物這裡通通有！照著買就不怕踩雷，每分錢都花在刀口上。

第10名

Crest 3D White美白牙貼（14次），999元。

美國原裝進口，14天溫和美白款，特有美白配方幫助去除琺瑯質表面汙垢，對外源性牙漬有明顯美白牙齒效果。

第9名

Imju薏仁清潤化妝水，250元。

化妝水成分單純，不添加色素、香料，容易入手的高CP值價格，多年蟬聯銷售排行榜。

第8名

俏正美BB膠原錠（120粒），900元。

日本原裝，含七大美容配方：小分子膠原蛋白、維生素B1、B2、B6、菸鹼酸、泛酸及維生素C，無一般膠原蛋白產品的腥味，輕鬆好入口。

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第7名

日本獅王沛醫亞淨痘調理洗面乳，370元。

許多台灣遊客赴日必買的日本獅王沛醫亞系列，含IPMP淨痘抑菌成份，溫和潔淨毛孔及多餘油脂。



第6名

ORSON鱈魚起士條(乾杯)，168元。

鱈魚風味薄片與特選香濃起士的美味結合，特別適合與三五好友小酌聚會享用。

第5名

石澤研究所-毛穴撫子日本米精華保濕面膜（10入），250元。

100%日本原產米萃取成分，平實價格是熱賣關鍵，據說一補貨就會售光，日本官網甚至限制單人購買數量

第4名

1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，390元。

強韌延展長纖維配方，搭配捲翹防水定型膏體，以及適合亞洲人眼型的細緻長刷頭，美妝版網友激推。

第3名

我的美麗日記黑珍珠煥白面膜（8入），250元。

風靡日韓東南亞的美麗日記黑珍珠煥白面膜，還曾榮獲日本@cosme紙類面膜大賞NO.1。

第2名

DHC維他命C(30日份)，180元。

每粒中含有500mg的維生素C，同時添加具有美容功能的維生素B2，夾鏈袋輕巧設計，攜帶方便。

第1名

PITTA高密合可水洗口罩（3個），229元。

伸縮延展性強，貼心不勒耳設計，柔軟不變形，更曾榮獲日本Good Design Award設計大獎。

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