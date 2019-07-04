渡邊直美壓扁雙峰、臀肉只為夾住口紅！為植村秀拍廣告放大絕

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@watanabenaomi703、@shuuemura

在日本擁有超高人氣的的渡邊直美，雖然走的是搞笑諧星路線，但充滿個人特色風格的她也成功打破了亞洲對於美的主流觀念，渡邊直美更是因為棉花糖身材受到許多人的喜愛，加上她的妝容、穿搭，除了在演藝圈飛黃騰達，在時尚界也有亮眼成績！植村秀更為她推出了聯名款第二彈，這次的形象照又要吸住大家眼球。

日前渡邊直美和植村秀官方Instagram都PO出了最新的合作形象照，「naomi for shu uemura」系列總共有4支唇彩、兩個頰彩，不過照片中產品的位置怎麼有點怪怪的？原來渡邊直美用胸部、臀部還有手臂把這次的新品夾在自己與透明平面中間，接觸的地方肉整個被壓平，看起來好逗趣！

唇膏4組色系分別是正紅、橘色、黑醋栗色與優雅的裸粉色，腮紅則是淡雅路線的珊瑚色與琥珀色兩款限定色，唇膏約NT＄940（日幣3,200）、腮紅約NT＄730（日幣2,500）。

不過渡邊直美聯名系列向來是日本限定發售，所以喜歡的朋友們這次還是得尋找代購幫忙，7／3開始開放預購、7／20起正式開賣！

其實第一次植村秀與渡邊直美聯名時，形象照就已經夠可愛了，在精緻的妝容、造型中，加入了點幽默感，又配上渡邊直美異常正經的表情，這樣的反差感超萌～自這次第二彈推出，更能確定能拍出這樣風格照片的人，就只有渡邊直美一人了！

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