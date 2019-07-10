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沒新鮮感就想閃電分手的3星座　雙子超怕千篇一律

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▲▼ 星座。（圖／翻攝Unsplash）

▲安排一段旅行，能為感情加溫。（圖／翻攝Unsplash，以下同）

Iliad／編輯

步入戀情會從最初的「蜜月期」，慢慢培養出如家人般的情感，維繫長久的感情時時刻刻都考驗雙方的智慧，但有3個星座談戀愛時特別需要新鮮感，若讓他們感覺到無聊、膩了，常有快閃分手的念頭浮上心頭，這時就需要祭出保鮮秘方了！

▲▼ 星座。（圖／翻攝Unsplash）

▲雙魚座喜歡浪漫，一頓驚喜的燭光晚餐就能滿足他們。

雙魚座活在浪漫中
身為浪漫主義者，愛情是雙魚座的一切，恨不得時時刻刻都處在粉紅泡泡中，另一半就要花點心思動動腦，偶爾製造浪漫，煮頓燭光晚餐或安排旅行，讓雙魚驚喜一下，如果可以，他們更希望天天都有寵愛新招。

▲▼ 星座。（圖／翻攝Unsplash）

▲水瓶座談戀愛也需要新鮮感。

水瓶座認識新朋友
喜歡派對聚會的水瓶座，不一定會在聚會中高聲發表意見，常常陷入沉默，卻是默默地觀察大家，若另一半變不出驚喜了，或許可以帶水瓶參加朋友聚餐，認識新朋友，對他們而言也是一種新鮮事。

▲▼ 星座。（圖／翻攝Unsplash）

▲不是特別節日送花給雙子座情人，製造驚喜。

雙子座怕千篇一律
雙子座像小孩一樣，最怕千篇一律的制式生活，其實只要任何小小的改變，就能讓他們在其中找到樂趣，並增添兩人的感情，所以毋需盛大的排場，把兩人生活變得有趣，就能為感情加溫。

關鍵字：

星座, 雙子座, 水瓶座, 雙魚座
fashion.net

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