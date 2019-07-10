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安心亞最迷人部位在這　超怕穿蓬裙裝可愛

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 ▲安心亞分享時尚經，透露最迷人部位是耳下到頸部的線條。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

女星安心亞造型百變，好身材的她運動風、性感look都能輕鬆駕馭，但她透露全身最迷人的地方，其實是耳際到頸部的線條，「我最愛這個部位，因此必戴耳環吸引大家的目光」；而她最無法接受的時尚單品，是高腰線的蓬裙洋裝，笑稱：「跟我的樣子很不搭，雖然我還蠻可愛，但就不想這麼可愛！」

▲▼ 安心亞。（圖／翻攝安心亞臉書,公關照）

▲安心亞沒戴飾品會覺得沒安全感，買起飾品不手軟。（圖／施華洛世奇提供）

安心亞私下穿搭靠飾品添亮點，若出門沒戴飾品就沒安全感，收藏無數款式，全都捨不得淘汰，一陣子就會把舊的飾品拿出來混搭出新意。而搭配方法純粹看心情，她表示：「像心情不好就會戴施華洛世奇（Swarovski）小太陽飾品，想展現神秘感選擇星星、月亮圖案，接受挑戰則戴塔羅牌系列鑰匙飾品。」

▲▼ 安心亞。（圖／翻攝安心亞臉書,公關照）

▲▼ 安心亞。（圖／翻攝安心亞臉書,公關照）

▲安心亞依心情穿搭不同風格飾品，心情不好時就會戴施華洛世奇小太陽戒指。（圖／翻攝安心亞臉書）

維持良好身心狀態，安心亞靠均衡飲食與規律運動並行維持，飲食方面會先吃肉再吃菜，很餓才會多吃兩口飯，因近來忙於拍戲，她最期待中餐吃便當，但因沒時間運動而自動減餐食分量；若恢復運動習慣，她最喜歡跑步加上健身器材輔助練線條，她貼心提醒每個人狀態不同，選擇個人適合的運動就能達到效果。

▲▼ 安心亞。（圖／翻攝安心亞臉書,公關照）

▲安心亞認為最適合自己的運動是跑步。（圖／翻攝安心亞臉書）

關鍵字：

安心亞, Swarovski, 施華洛世奇
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