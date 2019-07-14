BLACKPINK Lisa根本是「行走髮型書」！高馬尾、雙丸子頭　網讚：太正了

南韓女天團BLACKPINK推出新曲MV〈Kill This Love〉，短短幾日點閱就破億，打破YouTube記錄，緊接著她們首登美國Coachella音樂節表演人氣炸裂，其中團員Lisa造型更是被全球狂搜，成為行走的髮型教科書！

經典高馬尾

在〈Kill This Love〉MV裡Lisa的造型就是綁著俐落的高馬尾，隨著充滿氣勢的舞蹈動作，馬尾造型帥炸，在Coachella 的表演中，Lisa同樣以經典高馬尾造型出現，搭配霧棕灰的髮色，讓網友們驚豔，甚至登上熱搜榜！

齊瀏海超百搭

不知道你有沒有注意到，造型百變的Lisa無論變換什麼髮型，不變的就是蓬鬆的齊瀏海，只要瀏海照顧的好，基本上你的髮型已經有80分了，齊瀏海造型不只可以減齡，還可以搭配各種變化，不論是將後方長髮綁起，或是放下上捲子，都成為很好搭配的亮點。

雲霧燙超好整理

Lisa的日常造型偶爾也走一個帥勁路線，把馬尾放下後，其實是一個落肩的中長髮，髮型師說這樣的長度最適合給今年的女孩子當參考，第一好整理，第二可以千變萬化，不論是捲髮尾，或是燙個現在最夯的雲霧燙，都可以呈現不同的樣子。

雙丸子頭超俏皮

在表演後，Lisa和團員一起到環球影城出遊，用一頭超級可愛俏皮的雙丸子頭，讓網友大讚，怎麼可以這麼好看啦！雙丸子如果駕馭不好，很容易呈現金童玉女的感覺，但Lisa這個行走的髮型教科書，竟然可以將雙丸子頭綁得這麼美，夾上髮飾，更讓粉絲爆動啦！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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