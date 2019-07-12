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GLAMGLOW推出「美肌充電寶」，10分鐘卸下疲憊壞臉色

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▲推薦妝前使用的萬能面膜，年輕肌膚尤其適用。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 綜合報導

好多人總嚷嚷著保養無感，當膚質不健康，再厲害的保養品都無法被吸收，想要有發光的美麗肌膚，健康基底是關鍵。GLAMGLOW推出一款號稱美肌充電寶的莓果優格面膜，能立即幫助缺水、乾裂等問題進行修護，並補充因過度清潔、疲累、老化所流失的營養成分。

▲▼GLAMGLOW推出莓果優格面膜。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲GLAMGLOW 莓果優格青春面膜，75ml，1,800元。（圖／記者曾怡嘉攝）

莓果優格青春面膜以來近來歐美流行的超級食物的靈感為其配方，加入修護力、抗老絕佳的莓果類、甜菜根，幫助強化清潔與控油能力，在肌膚肌膚保護屏障，搭配朱槿花成分來淨化肌膚，同時加速後續保養品的吸收。

▲▼GLAMGLOW推出莓果優格面膜。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲撲鼻的莓果香甜滋味，女孩接受度超高（圖／記者曾怡嘉攝)

這款面膜中，更添加了非常重要的乳酸菌，能為肌膚帶來更為健康的滋養效果、像是增加了一層隱形的肌膚屏障。值得一題的是它的味道十分香甜，散發著淡淡的莓果香，敷完肌膚亮了，心情更愉悅。

▲▼GLAMGLOW推出莓果優格面膜。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲AESOP 藍甘菊保濕面膜，60ml，1,700元。

除了GLAMLOW，各大美妝品牌也推出這種快速充電面膜，像是AESOP的 藍甘菊保濕面膜，有效深層補充水分並平衡肌膚，很適合搭機時使用，下機前輕輕一擦就是最佳狀態。

▲▼GLAMGLOW推出莓果優格面膜。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲FANCL優格活氧面膜（13gx6支），1,450元。

FANCL的優格活氧面膜，厚敷在臉上就能溫和有效的去除老廢角質，搭配優格、綠茶精華讓長期顯出疲態的肌膚能迅速恢復活力、提升肌膚代謝、同時避免痘痘生成。

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關鍵字：

GLAMGLOW, 美肌面膜, 美肌, 快速保養
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