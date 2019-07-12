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洗後緊繃是大忌！皮膚科醫師「一招」判定洗臉是否正確

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▲▼皮膚科醫師一招判定洗臉是否正確。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲觀察洗後肌膚狀況是挑選產品的關鍵。（圖／翻攝自IG/bobbibrownkorea、yoona__lim）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

肌膚保養首重清潔，市面上玲瑯滿目的清潔用品該怎麼挑選？皮膚科醫師表示，洗完臉後應該是清爽不緊繃、潤澤而不黏膩，肌膚不該有刺癢或發紅問題，若你洗後感受達到以上標準，那麼恭喜你，你已選擇到適合自己的產品。

依照膚質選擇產品

本身屬於油性膚質，卻因擔心傷害肌膚而用清水洗臉，要知道老化的角質還有分泌的皮脂，若沒用清潔用品是無法去除。有的乾性、敏感肌又因為過度清潔，洗到肌膚乾澀、泛紅，這樣過與不及都不對。

先卸妝再洗臉

有上妝習慣的人，應該先卸妝後再洗臉，這樣才能把殘留於臉上的化妝品徹底洗淨。最後再藉由沾濕化妝水的化妝棉，反覆擦拭肌膚再檢查一次。

避開痘痘粉刺部位

清潔肌膚時，應當避開痘痘或是粉刺等區域，切記不要長故意用力搓洗，這樣的動作不但無法將青春痘除去，反而會造成發炎或敏感。

▲▼皮膚科醫師一招判定洗臉是否正確。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

森玫瑰超水感洗卸兩用慕絲，150ml，369元。

以胺基酸系潔淨成分為主力，溫和卻能深入毛孔帶走殘妝及髒污，發揮完美的洗卸2合1效用。

▲▼皮膚科醫師一招判定洗臉是否正確。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

ELEMIS 超能量活顏平衡潔顏乳，150ml，1,050元。

添加益菌生的潔顏凝膠，能幫助平 衡肌膚的珍貴菌群，形成防護層。

▲▼皮膚科醫師一招判定洗臉是否正確。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

BOBBI BROWN 沁透莓果洗卸慕斯 150ml，1,350元。

卸妝、洗顏、化妝水三效合一的創新質地，可卸除淡妝並同時洗顏。

▲▼皮膚科醫師一招判定洗臉是否正確。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

CHIC CHOC 淨顏酵素粉N（14入），360元。

以多孔質洗顏酵素提升泡沫力，更添加橄欖油等保濕成分、柑橘系清新香甜的香氛，營造放鬆的洗顏時光。

▲▼皮膚科醫師一招判定洗臉是否正確。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

東森自然美 蜂膠清潔乳，80ml，400元。

含多種植物精華如蘆薈、三色堇、百里香萃取液，有淨化及平衡作用，可同步保濕、舒緩、滋潤肌膚。

關鍵字：

洗臉, 皮膚科醫師, 東森自然美, 自然美, 清潔, 推薦
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