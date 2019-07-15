fb ig video ETtoday search mobile

你可能不知道的7樣無印良品實用小物！價格超親民、好攜帶又美觀

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自MUJI官網、IG

自從無印良品階段性的調整價格之後，所有商品幾乎都變得更好入手了，新鮮的品項也不斷在推陳出新，讓人每次到店裡都逛得無法自拔！除了服飾、化妝品、食物之外，無印良品還有非常多生活小物、雜貨，體積小小的很容易被忽略掉，但是這些小物的實用性可不能小看，一起來看看以下網友們超推薦的7樣小物吧～

＃隱形眼鏡盒，390日圓（含稅），約NT$112元

第一樣商品是台灣的無印良品沒有販售的，且在日本的無印良品也常常是缺貨狀態！找代購也得看運氣。這款隱形眼鏡盒和我們平常用的不太一樣，它是結合了藥水盒與小夾子，放入和取出時只要將鏡片放在鏡托上，就不用用手挖來挖去，兩邊也都有標示L和R，方便又衛生。

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

＃修眉刀，NT$90元

女孩們要維持美貌，當然也少不了這些美容小工具，尤其是定期修剪眉毛是很重要的！一般藥妝店販賣的修眉刀的確堪用，但是保護刀片的那層塑膠殼常常會不見，不但危險、刀片也可能受損而傷到自己。無印良的修眉刀是設計成折疊式的，收納超省空間、安全，手握的角度也相當舒適。

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

除了長形的刀片，另一款是橫向的短刀片，用來刮除一些比較細微的地方的毛髮，能夠更精準。

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

旅行用S鈎，390日圓（含稅），約NT$112元

出遠門時東西總是大包小包，全部堆地上也不是辦法，如果身上帶幾個這種S型鈎的話會方便很多！可以運用在衣桿上、車上，也可以折成圓形當作鑰匙圈的概念，把一些小收納袋們串起來，就不用在行李裡面撈半天了。

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

＃攜帶型鞋拔，NT$200元

身為一個懶人，生活中不能少了鞋拔！無論是出門遊玩、去朋友家拜訪，不一定每個地方都會放鞋拔，那麼長一根自己也不好帶，但是無印良品的這款攜帶型鞋拔體積真的超小！平常掛在包包上、放在暗袋，就不怕突然臨時需要了。

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

＃衣服清潔刷，NT$130元

有些材質的衣服容易黏毛，或是起球、小屑屑，都可以用這個清潔刷刷除，比起用膠帶黏、拋棄式黏膠滾輪來的環保的多，扁扁的形狀，收納也很方便。

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

＃牙刷架（八色可選），NT$99元

其實牙刷架除了拿來放牙刷之外，也可以拿來放別的東西喔！放在書桌上當作筆架、放置圖章，也都意外的很剛好，而且有非常多顏色可以挑選，外型很美觀。

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

＃鋁製攜帶用菸灰缸，390日圓（含稅），約NT$112元

維持環境的整潔人人有責，尤其在一些國家更是有嚴格的規定，在戶外吸菸時，並不是隨地都有菸灰缸可以使用，所以大部分的人都習慣直接丟在地上，這樣觀感很差，如果有吸菸習慣的人不妨隨身攜帶一個迷你菸灰缸，將自己製造的垃圾自己帶走。

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

＃迷你刀片，NT$75元

長度約7公分左右的美工刀，適合用來拆包裹、信件，體積小帶出門也方便，迷你版的模樣看著也覺得好可愛～

▲無印實用小物。（圖／翻攝自無印良品官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

無印良品, 日本, 小物, 實用
fashion.net

熱門文章

宋慧喬看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊

台北電影節／林依晨與隋棠PK美背

林映唯傳授拍IG美照技巧　3句台詞背起來必成功

孫芸芸48小時換7套　炎炎七月天追時尚真辛苦

亮・珠寶／Tiffany獻珠寶盒驚喜　小鳥胸針配小屋

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

愛迪達、PUMA瘋聯名！　蠟筆色西裝買起來

KFC推漁夫帽！　秒變「炸雞桶」

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

ET Fashion

推薦閱讀

影／命理師掛保證！「6種」好老公面相特徵，可以安心嫁

奧斯塔羅12星座一周運勢0715-0721　金牛、天蠍小破財，要看好自己錢包

每個女生都必知！生理期3大NG清潔方式　小心「鹹魚味」、發癢更嚴重

韓妞靠「整型級減肥法」甩肉44公斤　細腰、鉛筆腿一天5餐食譜公開 喝瓶裝水等於「吃塑膠」　一年13萬顆進肚累積在體內 《蠟筆小新》妮妮的兔子被實體化啦！那麼可愛怎麼捨得揍 下半年追這部！朴敘俊出演漫改劇《梨泰院CLASS》，女主角是她 Dappei／小資女必追～跟著俄羅斯部落客學超強「快時尚穿搭法」 「戽斗星球」全新6款農場造型萌翻了！小豬、綿羊太欠扭 Yeezy馬拉松即將開跑！雲朵藍、薩諾斯配色，多到根本買不完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面