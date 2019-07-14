fb ig video ETtoday search mobile

命理師掛保證！「6種」好老公面相特徵，可以安心嫁

> >

▲▼六種好老公面相。（圖／翻攝自IG、微博）

▲AKIRA被譽為是最幸福的男人。（圖／翻攝自林志玲IG）

編輯/ Amber

從志玲姐姐新婚到楊丞琳的好消息，演藝圈洋溢著濃濃喜氣。丞琳在節目中也聊過，她是一眼認定李榮浩，究竟好男人、好老公有哪些特徵呢，命理師掛保證，以下6種面相非嫁不可！

▲▼楊丞琳的6個愛情金句。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳笑稱一開始看不習慣李榮浩的眼睛。（圖／翻攝楊丞琳IG）

印堂飽滿

在面相命理中，印堂可是運勢的關鍵。印堂飽滿代表有責任心且不愛計較，包容力特別強。好的男人應該是大氣、不斤斤計較，凡事看大處而不問細節，下次挑對象時，不妨把這個納入參考條件。

耳垂有肉

不論男女，一直以來耳垂有肉都代表著福氣多多，當然男人有這項特徵當然大加分。耳垂代表你一生的運氣，耳垂與越大越有福。

▲▼六種好老公面相。（圖／翻攝自IG、微博）

▲華仔是大家公認的好老公無誤。（圖／翻攝自劉德華歌迷影迷會微博）

臉色紅潤

在面相學中男人長相若面帶紅潤氣色亮，屬於大喜或大財之相，就醫學健康面來說，臉色紅潤的人代表著身體健康，血液循環好，就是天生的福氣相。

▲▼ 張智霖與袁詠儀。（圖／翻攝anitayuenwy IG）

▲張智霖、袁詠儀夫婦結婚十多年仍然超恩愛。（圖／翻攝自袁詠儀IG）

下巴圓厚

下巴又稱為地庫，以面相來說，下巴飽滿的人老來福澤多。下巴也代表他對於家庭的重視度，男人下巴有肉且圓厚，代表會把家庭放在第一位，喜歡和家人共享一切。

顴骨發達

臉有稜角或是顴骨飽滿，都是代表負責任的象徵。通常這種面相的男生都很有擔當，他總是把你的事情當作他的事，讓你感受到滿滿的安全感。

▲▼六種好老公面相。（圖／翻攝自IG、微博）

▲周杰倫眼睛雖小卻很有神。（圖／翻攝自周杰倫IG）

眼睛有神

好的面相不一定要濃眉大眼，重要的是眼睛有神。眼睛有神的男人較有心帶給你生活的樂趣與火花，非常重視兩人的互動。這樣的面相通常都很尊重另一半，不只是旺自己、更能旺妻呢！

關鍵字：

好老公, 結婚, 面相
fashion.net

熱門文章

宋慧喬看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊

台北電影節／林依晨與隋棠PK美背

林映唯傳授拍IG美照技巧　3句台詞背起來必成功

孫芸芸48小時換7套　炎炎七月天追時尚真辛苦

亮・珠寶／Tiffany獻珠寶盒驚喜　小鳥胸針配小屋

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

愛迪達、PUMA瘋聯名！　蠟筆色西裝買起來

KFC推漁夫帽！　秒變「炸雞桶」

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0715-0721　金牛、天蠍小破財，要看好自己錢包

宋慧喬賞摩納哥美景、看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊

下半年追這部！朴敘俊出演漫改劇《梨泰院CLASS》，女主角是她

凱特王妃愛鞋再+1　草編涼鞋價格不到4000元，連梅根也入手 每個女生都必知！生理期3大NG清潔方式　小心「鹹魚味」、發癢更嚴重 「環保吸管」怎麼挑？玻璃、不鏽鋼...4種材質優劣一次看 每個人都有低潮期、不用假裝自己很快樂！研究：保持心理健康才「不正常」 日本女生瘋奇異果減肥　專家：「這樣吃」14天輕鬆甩去腰內肉 2019上半年最有價值的5雙球鞋　愛迪達攻佔榜首、最貴的突破4萬元 韓妞靠「整型級減肥法」甩肉44公斤　細腰、鉛筆腿一天5餐食譜公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面