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哈利波特迷圓夢！英國「霍格華茲學校」貓頭鷹訓練、魁地奇比賽神還原

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編輯／Ann 圖／翻攝自The Bothwell School of Witchcraft官網

能夠進入「霍格華茲魔法與巫術學院」就讀，應該是每一位哈利波特迷的夢想。現在夢想成真了，英國一間名為The Bothwell School of Witchcraft 的魔法學校會定期舉辦招生，而就學內容就和電影中一樣，分為四個學院，也有魔藥學、符咒學等課程，影迷們快點趁開學前報名吧！

▲The Bothwell School of Witchcraft。（圖／翻攝自The Bothwell School of Witchcraft官網）

▲The Bothwell School of Witchcraft。（圖／翻攝自The Bothwell School of Witchcraft官網）

The Bothwell School of Witchcraft 魔法學校從外觀上是一座城堡，不僅如此還擁有至少6個世紀的歷史，真的是不折不扣的古老學校。影迷們只要報名了這次的課程，就會和電影中的劇情一樣，收到正式就讀的邀請函。接著能夠在學校中享有為期3日的奇妙旅程，包括住宿、飲食、課程在內，都神還原電影《哈利波特》場景，每天一場食物宴會吃到爽，當然你也能夠進行角色扮演，好好過一把魔法世界的癮。

▲The Bothwell School of Witchcraft。（圖／翻攝自The Bothwell School of Witchcraft官網）

▲The Bothwell School of Witchcraft。（圖／翻攝自The Bothwell School of Witchcraft官網）

▲The Bothwell School of Witchcraft。（圖／翻攝自The Bothwell School of Witchcraft官網）

緊接著大家最好奇的是課程內容，The Bothwell School of Witchcraft 魔法學校同樣會在學生入學之後，分為4個學院Fortis（House Boyeswick）、Sapiens（House Wisenforth）、Callidus（House Tabwen）及Furtivus（House MacNewthorn）。學生們可以進行魔藥學、符咒學、煉金學等課程，在戶外課程的部分，最有趣的就屬魁地奇比賽，你能夠訓練自己的貓頭鷹，開始一系列魔幻體驗。目前為期四天三夜的魔法體驗營售價大約NT$21,970，將在8 月 8 日正式開學，感興趣的影迷們可以前往官網（點擊此處）報名，好好體驗一下獨特的魔法生活。

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關鍵字：

哈利波特, 霍格華茲, 魔法, 學院
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