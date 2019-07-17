太自傲、不喜歡改變　神準分析你在職場上最讓同事和主管受不了的個性

人的第一個團體是家庭，在家庭環境所形成的觀念和模式，會延伸到職場的團體中，每個人有盲點，在職場中，不經意的想法和行為，都會讓主管或同事受不了，但自己卻不自知，職場上需要的不只是工作能力，待人處事的能力更是重要，這次從牌卡的方式，來看看自己有哪個點讓人受不了，而當妳願意改變時，逆境也將會變成順境。

首先，在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌中選一張

選好了嗎？

我們來看看妳選了哪些牌卡

1. 聖杯九：過於自滿或自傲

聖杯九圖中的人帶著趾高氣昂的態度，守護著九個聖杯，這個人覺得自己來到了一個很好的狀態，但他看起來卻無法再容納別人的想法和意見，因此呈現封閉的姿勢，這張牌代表著自滿與自傲，這樣的態度，往往容易「嚴以律人，寬以待己」但自己卻不自知，因此這張牌有種過於優越感的涵義在裡頭，容易指著外面的人不是，卻忘了反思自己。

當妳選到這張牌時，在職場上有可能常讓自己處於「都是別人哪裡做不好，不是自己的問題」較難聽進去別人的忠言，每當工作上，有人提到某些事情時，妳會不自覺的趕快撇清「我沒這樣喔」的類似反應，例如講到「難搞」這個詞，妳可能會自動反應是哪個人難搞，不是我...這種急於撇清的下意識反應，但當妳不願意反思自我時，身邊可以與妳共進退的好夥伴，也將會愈來愈少。

2. 正義：過於主觀無法看清真相

正義牌真正在探討的並不是這世間的正義，因為每個人都會有自己的對錯，每個人的想法皆不同，因此這個正義，是來自於個人內心的道德意識的那條界線或觀點，而在職場上妳容易用自己認為的對錯，來下一個判斷，妳做妳自己認為對的事，當然很好，但是過於極端時，妳便容易陷入情緒的風暴之中，覺得同事或主管不聆聽妳，而妳也無法聽進對妳有用的建議。

有時抽到這張牌，是要提醒妳在工作上，需放下自己認為的對錯，才能離開狹隘的觀點來待人處事，有時妳或許覺得某些人所說的話很對，因此就照那樣的方式進行，但在進行的過程中，又慣性的回到自己認為對的方式卻沒發覺，放下那些主觀、無意識的自我保護行為，否則將會阻礙更多在工作上讓妳可以成長的機會。

3. 死神：太過固執不喜歡改變

死神的出現是在告訴抽到此張牌的妳，現在是需要改變的時候了，這個改變並不是關於要換工作，而是要改變妳在職場上的態度，改變待人處事和工作的態度，當選到這張牌時，代表妳自己是不喜歡改變的，在妳的觀點裡面，很多時候都是別人需要改變，這個想法就是一個警示，「當一個常認為是別人需要改變的人，那麼最需要改變的其實是自己。」

牌卡中的死神騎著馬來到一個國度，告訴這個國家改變的時刻到來，但在舒適圈中習慣的皇室們，並不喜歡改變與提升，因此呈現各式各樣抗拒的態度，來面對這樣的改變，這也在告訴妳，妳目前身處的專業或待人處事能力是時候需要提升之時，別再用同樣的方式，處理不同的人事物，因為已在停滯不前，或許與妳工作的人也發現了，但卻知道該如何告訴妳。

4. 錢幣五：過於沒自信，容易懷疑自己與別人

有時工作上會面臨需要自己下決定的時候，妳很容易懷疑自己的能力，希望別人盡可能可以從旁協助，讓妳不會太慌亂，又或是因為沒自信反而下意識的拒絕別人的支援，這都是在職場上可能發生的，而當這些行為出現時，妳在工作上的溝通也很容易變的模糊不清，而讓自己遭遇不必要的挫折，學習在錯誤中成長與修正，妳將會發現，自己會開始有能力去同理與協助跟妳走過同樣旅程的同事。

錢幣五圖中的人衣衫襤樓，走過掛著錢幣的溫暖教堂，代表著看不見自己內在的美好，只看見自身的不是，因對自己有許多的不信任和懷疑，而這樣的態度也在無形中，容易影響到身邊的同事或主管，讓他們對妳無法放心，妳需多建立獨立自主的能力，並適時的為自己站出一個立場，才會懂得如何發揮專業，並懂得工作間的界線在哪。

5.寶劍五：太多情緒過於做自己

寶劍五的出現，代表著在職場上，妳的脾氣容易讓人受不了，尤其在需要想法整合時，妳很難放下自我的部分，或許妳以為有在溝通討論，但其實從主管或同事們的角度，卻覺得妳是希望大家可以按照你認為的，才覺得被重視，這是一張有功勞就想要被看見的牌卡，但妳卻忽略了當有功勞時，來讓別人領的一門藝術。

而妳的脾氣，讓大家容易卻步，留於講場面話卻沒說重點的狀況，或是跟妳同樣在情緒中的人，就容易一起討論某些人的八掛，但在職場上，這卻浪費時間與精力，很有可能妳在工作時，太習慣用比較的方式與人互動，比較自己跟誰好或不好…等等之類的，太多的比較會讓人之間的關係出現行不通的循環，甚至是不良的競爭心態，當妳懂得運用慈悲與同理心時，才能讓自我能力更強大。

文／柯夢波丹 圖／COSMO、泰瑞莎塔羅提供

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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