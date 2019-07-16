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保健食品熱賣TOP5　護眼神器大躍進，跟著買就沒錯！

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲服用健康食品已成為現代人習慣。（圖／翻攝自IG/dhc_official_jp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著工作與生活型態的改變，人手一台3C早已是全民運動，近日屈臣氏公佈台灣保健食品銷售排行榜，發現今年維他命相關產品仍為榜首，但葉黃素、高單位葡萄糖胺飲、芝麻錠的功能性營養補給品排名大躍進。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲活沛多 金盞花葉黃素，120粒，399元。

維他命C為最多國人補充保健食品的基本選擇，而隨著多屏時代來臨，每天超過1/2的時間會盯著螢幕、接觸大量藍光，帶動視力保健食品市場，其中葉黃素相關食品銷售成長最明顯，此外，通訊軟體的發達，讓大腦隨時處在緊繃狀態，芝麻錠相關保健食品不僅能改善氣色、還能幫助睡眠品質，其銷售成長異軍突起更首次擠進TOP5。

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▲保健食品幫助輔助攝取食物外的營養。（圖／翻攝自IG/dhc_official_jp）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲東森自然美 固希力複方錠，一盒30粒，2,240元。

久坐不運動的中年上班族、熟齡婦女，更是容易造成流失鈣質的高危險群，因此高單位葡萄糖胺、補鈣類食品也躍升成為保健食品界的新寵，根據屈臣氏的保養食品排行榜更可看出地區性差異。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲DHC 維他命B群，30日份，180元。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲FANCL 三肽膠原蛋白飲料 ，50mL x 10 瓶，1,680元。

北部及中部重視維生素、礦物質等基本營養攝取，南部及東部則注重養顏美容，更傾向購買膠原蛋白、益生菌。

屈臣氏專業藥師建議，應針對個人身體需求選擇適合的保健食品，並搭配均衡飲食及適量運動，更能發揮加乘效果。

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關鍵字：

營養, 保健, 營養輔助, 東森自然美, 自然美
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