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連油皮人都愛用！5款夏季必備清爽保濕乳　不黏、控油還有柔霧光

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▲油皮都愛用！5款夏季必備清爽保濕乳。（圖／品牌提供）

▲現在有很多質地清爽的乳液或凝凍，保濕同時還能幫助控油、美化膚質。（圖／翻攝自IG@thanks_kim、@herabeauty_official）

記者張毓容／綜合報導

夏季來臨，最讓人困擾的肌膚問題就是粉刺、痘痘和出油，尤其是油性肌人，為了抑制肌膚冒油而一昧的控油，甚至連保濕品、乳液都不敢擦，導致肌膚過度缺水乾燥，反而出油更慘烈。但其實在冷氣房、高溫和猛烈的紫外線夾擊下，夏天裡肌膚水分散失其實並不少於乾燥的冬季，所以除了控油，保濕也不能少！

如果你也是想做好保濕又怕保濕品太油膩厚重的油皮星人或年輕女生，請放寬心，現在市面上有越來越多質地輕盈又清爽的保濕乳種類，也有無油好吸收的保濕凝凍，甚至更有能幫助控油、預防粉刺痘痘的或是使用後肌膚會呈現乾爽柔焦霧面的保濕產品出現，能幫你同時做好保濕又不用害怕油光滿面！

以下這5款保濕乳，不僅質地輕盈不黏膩，控油、清爽效果更是連油皮星人都愛用認證。

▲油皮都愛用！5款夏季必備清爽保濕乳。（圖／品牌提供）

▲品木宣言 泥娃娃活性碳控油清爽凝凍，50ml，NT$1,550。（圖／品牌提供）

堪稱品木宣言經典的泥娃娃活性碳系列今年夏季特別針對有毛孔、粉刺困擾的油痘肌推出全新可控油抑痘的清爽凝凍，以「活性碳」為主要成分，清爽無油保濕，還能防止粉刺生成。

▲油皮都愛用！5款夏季必備清爽保濕乳。（圖／品牌提供）

▲Glamglow 超霧感控油水水霜，50ml，NT$2,000。（圖／品牌提供）

超霧感控油水水雙是一款兼具瞬效保濕、長效控油、持妝透亮的創新霧態凝霜，可有效調節油脂過度分泌，抹開後肌膚呈現粉霧光澤感，不論男女、各種膚質皆適用。

▲油皮都愛用！5款夏季必備清爽保濕乳。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 保濕乳液(清爽型)，95ml，NT$1,500。（圖／品牌提供）

東森自然美的保濕乳液含海藻、小黃瓜等多種植物精華與保濕因子玻尿酸，維持柔亮彈性，保護肌膚並使肌膚柔潤光滑，並有清爽型與滋潤型可依照膚質選用。

▲油皮都愛用！5款夏季必備清爽保濕乳。（圖／品牌提供）
▲唯有機 森朵恩泉-活泉平衡保濕乳 清爽型，50ml，NT$980。（圖／品牌提供）

以天然有機保濕系列聞名的森朵恩泉-活泉平衡保濕乳，富含Jonzac活泉水與白花春黃菊花水、歐錦葵萃取花水、北美金縷梅水3種有機花水，可深入肌底補水，在表層形成保水膜，質地輕盈易吸收無負擔。

▲油皮都愛用！5款夏季必備清爽保濕乳。（圖／品牌提供）
▲Kiehl’s 冰河醣蛋白無油清爽凝凍，50ml，NT$2,400。（圖／品牌提供）

Kiehl’s冰河醣蛋白無油清爽凝凍可說是無人不知，100%無油的清爽質地但又能為肌膚保濕補水，輕盈的凝凍質感在夏天使用起來也完全沒有負擔感，讓保濕和清爽達到一個完美的平衡，不只是油皮人救星，就連許多男性都愛用。

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關鍵字：

夏季, 夏天, 出油, 粉刺, 痘痘, 保濕, 乳液, 凝凍, 凝乳, 清爽, 控油, 霧感
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