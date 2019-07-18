做好4件事，清除粉刺不留疤！消毒很重要、粉刺擠一半就好

▲受到氣候影養，台灣有許多人都深受粉刺困擾。(圖／翻攝IG@thanks_kim、PAKUTASO)



記者張毓容／台北報導

台灣氣候悶熱潮濕，讓肌膚皮脂分泌旺盛，也使許多人都深受粉刺、毛孔粗大等困擾。為了清除惱人粉刺，除了去SPA做臉、找皮膚科醫師，還有些女孩總是會忍不住自己在家動手「擠粉刺」，但大多數人不會拿捏力道，事前消毒也沒做好，容易造成肌膚受傷、發炎，不僅粉刺沒除乾淨，還可能使毛孔變大、留疤。

雖然找專業人士清除粉刺是最佳選擇，但有時真的不方便，有些人還是會自己動手處理。保養專家凱鈞老師就特別分享自己居家清粉刺的秘訣及步驟，提醒大家，動手清粉刺時一定要做好下面4件事，才能輕鬆除粉刺不留疤。

▲清粉刺前可先以蒸臉或泡澡等方式幫助毛孔張開。(圖／翻攝IG@hara3m)



1.以熱氣幫助毛孔張開

為了讓後續清除粉刺時能更順利，且能完整拔除粉刺，凱鈞老師建議洗完臉後，可先以蒸臉或用溫熱毛巾敷臉的方式，讓毛細孔張開，或是選在沐浴後進行也可以。

▲動手清除粉刺前一定要先仔細消毒雙手和使用工具。(圖／翻攝pexels)



2.務必先消毒雙手和器具

為避免造成感染，凱鈞老師提醒在清粉刺前，一定要確保使用的工具、雙手和臉是處於乾淨狀態。洗完臉後，可用稀釋過的酒精消毒雙手，要特別留意容易藏有細菌的指縫，包含後續會用的工具，像是青春棒或粉刺夾等也要一併消毒。

3.粉刺不是用擠的，而是用工具拔除

許多人總想把用力一擠把粉刺整片擠出來，但這樣很容易施力過當，造成毛孔壁周圍受傷發炎，導致毛孔變得粗大、甚至留疤，但還清不乾淨！

凱鈞老師表示，清粉刺時可以稍微擠一下，但只是稍微把粉刺擠出頭而不是真的用「擠的」把粉刺整根擠出來。首先，先用消毒過的手或青春棒像擠牙膏一樣，輕輕擠一下讓粉刺冒出頭來，再用清潔消毒過後的眉夾或粉刺夾，一根一根挑出來。雖然這樣比較花時間，但能把對肌膚的傷害降到最低，且大部分時候，都能將整根粉刺連根拔除。

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4.一定要做舒緩收斂保養

凱鈞老師也提醒，清除粉刺後，要記得用有消毒、鎮靜作用的精油加上化妝水濕敷在拔粉刺的局部，幫助收斂舒緩肌膚，以免毛孔變大。

而若是毛孔已經粗大的局部，冰敷、冷敷等物理方式或單靠收斂效果化妝水，這些效果都比較有限，也較暫時，若想達到緊緻毛孔效果，還是需要舒緩成分和維他命A的衍生物或胜肽等有效成分，促進毛孔壁周圍的膠原蛋白增生。

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