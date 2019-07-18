fb ig video ETtoday search mobile

《復仇者》初代英雄越老越帥！明星都在玩，IG超夯「變老照」就是這個FaceApp

> >

編輯／Duke

前陣子超流行的「童顏濾鏡」掀起一波潮流，鄧紫棋、楊丞琳都在玩，而最近眾多的明星紛紛開始玩起擁有「變老」特效的「Face App」，在IG、Facebook都能看到明星們PO出「變老照」，超級逼真！其中大家最喜歡的漫威（Marvel）英雄們也玩了起來，所以今天就要帶各位看看，這些英雄們變老之後會長怎樣吧！

1.「鷹眼」傑瑞米雷納、「蟻人」保羅路徳

雖然臉上多了皺紋，但卻還是能清楚分辨2人是誰，其中，「蟻人」可說是完全沒有改變，並且依舊相當帥氣。

▲變老APP。（圖／翻攝自IG@renner4real）

▲「鷹眼」與「蟻人」。（圖／翻攝自IG@renner4real）

2.「涅布拉」凱倫吉蘭

電影中改邪歸正的「涅布拉」，幾乎都是以機器人的容貌出現，不過，遇到「Face App」的特效，還是能夠使「涅布拉」變身為老奶奶的臉龐。

3.初代復仇者大合照

最受歡迎的初代復仇者，包括了「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「綠巨人浩克」馬克盧法洛、「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡以及「鷹眼」在內的5位英雄合照，其中，除了「綠巨人浩克」被網友笑稱：「剛從恐怖電影出來一樣」以外，其餘的每個人帥氣度依舊不減。

這個擁有超強特效的「Face App」，提供「變老」、「年輕」等特效，各位可以自行拍照或是進入「明星專區」搜尋想變老的對象，不過千萬要注意圖片版權問題，別隨意盜用照片。目前「Face App」已經可以在Apple Store與Google Play下載，有興趣的朋友可以玩玩看哦！

▲變老APP。（圖／ETtoday攝）

▲可在Apple Store或是Google Play免費下載。（圖／翻攝自FaceApp，以下皆同）

只要簡單2步驟就能玩，以下就教大家如何使用特效。

進入App之後可以直接選擇上方的示範圖片，或是自行拍照，而下面的「Celebrities」則是明星專區。

▲變老APP。（圖／ETtoday攝）

點選主題「Age」後，就可選擇變老或年輕。

▲變老APP。（圖／ETtoday攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

變老, 特效, FaceApp, 漫威, 英雄, 鷹眼, 蟻人, 鋼鐵人, 雷神索爾, 美國隊長, 浩克, 涅布拉
fashion.net

熱門文章

宋慧喬看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊

台北電影節／林依晨與隋棠PK美背

林映唯傳授拍IG美照技巧　3句台詞背起來必成功

孫芸芸48小時換7套　炎炎七月天追時尚真辛苦

亮・珠寶／Tiffany獻珠寶盒驚喜　小鳥胸針配小屋

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

愛迪達、PUMA瘋聯名！　蠟筆色西裝買起來

KFC推漁夫帽！　秒變「炸雞桶」

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

ET Fashion

推薦閱讀

「超級邊緣人」星座TOP 3　水瓶：跟人相處好累

睡太少會爆肥！美研究：睡眠不足5小時，一年胖5.7公斤

雙門大衣櫃不到5千元　IKEA絕版品出清破千項商品5折起

凱特王妃溫網必穿「連身洋裝」　復古舊包背出新花樣 「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！網笑：終於回歸甜點本業 戀愛中「常騙另一半」的星座Top 3！射手愛嘴硬、天蠍缺乏安全感 女星們消水腫各有一套！迪麗熱巴愛「黑咖啡」、宋慧喬都喝檸檬水 換個髮型變個人！九款整形級小臉髮型　大長臉、寬額頭都有救 鄉民老婆吳卓源「解扣秀上圍」！　穿UNIQLO長褲出門沒人認出來 這次超特別！Nike直接把AJ1的勾勾變不見　只保留內側黃色Logo

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面