《復仇者》初代英雄越老越帥！明星都在玩，IG超夯「變老照」就是這個FaceApp

編輯／Duke

前陣子超流行的「童顏濾鏡」掀起一波潮流，鄧紫棋、楊丞琳都在玩，而最近眾多的明星紛紛開始玩起擁有「變老」特效的「Face App」，在IG、Facebook都能看到明星們PO出「變老照」，超級逼真！其中大家最喜歡的漫威（Marvel）英雄們也玩了起來，所以今天就要帶各位看看，這些英雄們變老之後會長怎樣吧！

1.「鷹眼」傑瑞米雷納、「蟻人」保羅路徳

雖然臉上多了皺紋，但卻還是能清楚分辨2人是誰，其中，「蟻人」可說是完全沒有改變，並且依舊相當帥氣。

▲「鷹眼」與「蟻人」。（圖／翻攝自IG@renner4real）

2.「涅布拉」凱倫吉蘭

電影中改邪歸正的「涅布拉」，幾乎都是以機器人的容貌出現，不過，遇到「Face App」的特效，還是能夠使「涅布拉」變身為老奶奶的臉龐。

在 Instagram 查看這則貼文 Karen Gillan（@karengillanofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 下午 1:14 張貼

3.初代復仇者大合照

最受歡迎的初代復仇者，包括了「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「綠巨人浩克」馬克盧法洛、「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡以及「鷹眼」在內的5位英雄合照，其中，除了「綠巨人浩克」被網友笑稱：「剛從恐怖電影出來一樣」以外，其餘的每個人帥氣度依舊不減。

在 Instagram 查看這則貼文 Jeremy Renner（@renner4real）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 下午 12:25 張貼

這個擁有超強特效的「Face App」，提供「變老」、「年輕」等特效，各位可以自行拍照或是進入「明星專區」搜尋想變老的對象，不過千萬要注意圖片版權問題，別隨意盜用照片。目前「Face App」已經可以在Apple Store與Google Play下載，有興趣的朋友可以玩玩看哦！

▲可在Apple Store或是Google Play免費下載。（圖／翻攝自FaceApp，以下皆同）

只要簡單2步驟就能玩，以下就教大家如何使用特效。

進入App之後可以直接選擇上方的示範圖片，或是自行拍照，而下面的「Celebrities」則是明星專區。

點選主題「Age」後，就可選擇變老或年輕。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App