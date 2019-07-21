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菲董 X 愛迪達Solarhu聯名球鞋！搭載Boost與奶油色編織　上腳超時尚

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編輯／Duke

每次菲董（Pharrell Williams）與Adidas的聯名鞋款，總是讓人抱持著期望，因其設計理念與創意，總是能帶給大家新意，而這也是菲董厲害的地方。2019夏天，由菲董主導的Solarhu聯名系列，將以中性色調詮釋愛、希望、包容以及平等的理念，並帶來4款百搭好穿的球鞋。

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／翻攝自IG@pharrell）

▲菲董總是帶來具創意的設計。（圖／翻攝自IG@pharrell）

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自Sneakernews）

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供）

Adidas聯手菲董推出的Solarhu聯名系列，搭載了全腳掌的Boost科技，並配合網眼布、編織鞋面與「Hu」字樣，打造外型和機能兼具的時尚鞋款，而色調則以白色、奶油色、灰色與黑色強調「內在光芒」，絕對是各位鞋頭不能錯過的好鞋！

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自Sneakernews）

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自Sneakernews）

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自Sneakernews）

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自Sneakernews）

▲4款配色分別為白色、奶油色、灰色與黑色。（圖／品牌提供）

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自Sneakernews）

▲採用Boost科技，並搭配網眼布與編織鞋面。（圖／品牌提供）

Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列，將於7／20登陸台灣各大Adidas直營門市、指定經銷商以及官網販售，每雙的售價為皆為台幣5,690元，而尺碼為男生限定，如果想知道更詳細的發售資訊，都可以密切關注Adidas官方粉絲團和IG查詢。

此外，Nike近期推出的Zoom X Vista Grind也是一雙不容忽視的好鞋，除了採用厚實的中底以外，其搭載的Zoom X科技於緩震與舒適度上，絕對是最大的亮點，其中，該鞋款為女生限定，所以想要藉此機會增高的朋友們，可以前往Nike直營門市、Nike Kicks Lounge或是指定經銷商購買，售價為台幣5,800元。

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自Sneakernews）

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自Sneakernews）

▲Adidas X Pharrell Williams Solarhu聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自Sneakernews）

▲能夠增高5公分以上的Nike Zoom X Vista Grind。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

菲董, Adidas, 聯名鞋款, Solarhu, Boost, Hu, Pharrell, Nike, ZoomX, VistaGrind
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