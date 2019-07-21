單身的等待不是自我貶低　「愛如塵埃，時候到了便會落定」

▲（圖／《等一個人咖啡》劇照）

為什麼我的愛情總是無疾而終？

經過了幾段失敗的感情，那些悲傷、失落、憤怒、空虛的負面情緒，讓你漸漸害怕期待，不敢輕易再去愛；然而另一方面，心裡卻依然渴望愛，但又覺得無法承擔再一次的傷害，甚至常在夜深人靜的時候不斷懷疑自己、貶低自己，反覆想著：「我到底是不是哪裡有毛病？」

等待是充實自我最好的時機

▲（圖／《初戀那件大事》劇照）

將等待化為期待，是人常常犯的一個錯誤。

等待愛情，當然不是叫你像言情小說中寫的一樣，天真地以為真命天子會奇蹟般地出現在生命裡，而是要善加利用單身自由的時間，盡情去做、去學任何有興趣的事物，擴大交友和生活圈，累積正向的能量。

或許老掉牙、或許陳腔濫調，但吸引力法則告訴我們：「只要你的心念正確了，自然就會遇到那個對的人。」

愛如塵埃，時候到了便會落定

▲（圖／《等一個人咖啡》劇照）

「生死有命，出生、死亡也許都是一種註定。」看似哲學的說法，其實也有幾分的參考價值。

每當站在高處時，我們才會記得自己原來是那麼地渺小。也許，人的一生就像不斷在天空中飄泊的塵埃，晴天時就在屋頂享受艷陽、雨天時就躲在屋簷下依偎，找到了適合的棲息之所後，便安然地落定。

愛，也是同樣的道理。撇開執念與強求，隨風逐流的我們，終將會找到能永駐的停泊點。

人對愛的勇氣是一種與生俱來

▲（圖／《愛 LOVE》劇照）



還記得初戀時的自己嗎？很簡單、很純粹，可以為了共吃一碗刨冰感到幸福，也可以為了一則簡訊痛哭流涕，在每一個當下安心地表現自己的真實面。

時至今日，你以為早已喪失了那些熱情，其實並不然。

蒙蔽雙眼的是現實，蒙蔽愛的是心。失去所帶來的傷害，會讓你在不知不覺中建立起一道保護自我的高牆，雖然要打開心門真的不容易，但絕對不要否決「愛」，即便這個社會如此紛擾，可「愛」是人與生俱來的能力，要它全然地從生命中消失，是不可能的。

編輯很喜歡江美琪的一首歌──《我們都是一朵花》。每個女孩都是一朵特別的花，有自己的芳香、自己的形狀，擁有一樣的陽光、一樣的夜晚，我們同樣需要溫暖，再將溫暖分享到彼此身上。

獻給正在在愛裡迷失方向的你們：「你從來沒有失去愛人與被愛的權力，時候到了，心中最美麗的花朵自然就會綻放。」

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