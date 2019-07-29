從清純小童星到性感女神　史嘉莉喬韓森就是完美女英雄「黑寡婦」

身為《漫威》（Marvel）粉就知道，貫穿《復仇者聯盟》核心的角色，除了一向頂著領導者光環的鋼鐵人，再來就是元老級團隊中的女英雄－黑寡婦史嘉蕾喬韓森（Scarlett Ingrid Johansson）。

總是以性感、神秘形象著稱的她，不論在劇裡還是劇外都擄獲不少男星的青睞，但看似有一張漂亮臉蛋和傲人身材的她，其實過去的曾是演技派出生的清純小童星！究竟史嘉蕾闖蕩好萊塢多年，翻轉形象的關鍵是什麼？現在就向你娓娓道來...

出道清純小童星

小童星出生的史嘉蕾喬韓森，年僅九歲就頂著稚嫩、懵懂純真的神韻，1994年受邀演出她的首齣處女作。不過真正讓她備受重用的關鍵並非一鳴驚人的氣場和顏質，而是11歲那年在電影《曼妮姐妹》中真情流露的演技派底子。

水汪汪大眼，沒有過多的包裝，青澀稚氣的臉龐卻又透露著成熟的心思，年紀輕輕就很有野心的她，更在隔年以《小鬼當家3》、《輕聲細語》中鬼靈精怪的情感揣摩，獲得「最有前途女演員」的殊榮。



只想當大明星的青澀少女

「我一直很喜歡表演，就像有的小孩喜歡學樂器，而我喜歡當大演員。」從不把自己框架，史嘉蕾喬韓森從九歲開始闖蕩好萊塢，用自己的能力往上爬，從不倚仗著自己漂亮的皮囊，從呆萌傻妞、鬼靈精怪小屁孩、身陷懸案的受害者甚至到過氣巨星，她跳脫年齡融入角色當中。

史嘉蕾喬韓森沉穩、神秘卻帶有不同於常人的知性魅力，讓她在2003年擺脫青少女的束縛，以電影《愛情，不用翻譯》、《迷失東京》首度挑戰成人角色，而這一步也是她從清純小童星轉型的一大轉捩點。



化身性感代名詞

出道至今前前後後史嘉蕾喬韓森參與過不少電影的演出，而每次一出場，總會成為導演、編劇們眼中的亮點。「無聲的表演」這是當時影評人給予她最大的殊榮，對於一直以來善於用情感、表情來演戲的她來說，演戲、成為A咖影星是她前進的動力。不過致力專注於角色臨摹的她，卻萬萬沒想到有天會成為以性感著稱的美艷女星。

20歲青春年華，是少女們投入最多夢想與情感的精華歲月，但史嘉蕾喬韓森卻在21歲這年，替自己的演員之路開闢新的道路。

2005年演出《愛情決勝點》（Match Point）精湛演技無庸置疑，不過劇中挑逗的男女對戲和激情床戲，卻讓她意外成為所有男孩們幻想的對象！甚至因為炙熱充滿慾望與情感的眼神張力，使她多次受邀登上各大男性雜誌，更被公認為最性感女星。但這突如其來的性感光環，似乎也將她拘束，而後主演的電影，便皆以魔鬼身材成了票房口碑。

用黑寡婦找回演員初衷

脫下了性感女星的外殼，史嘉蕾換上英雄裝找回演員生涯的初衷，2010《鋼鐵人2》轟動上映，史嘉蕾將脫去的衣服一件件穿回來，以漫威女英雄黑寡婦一角重回大螢幕。

黑寡婦貫穿漫威角色關係間錯縱複雜的情感，她神祕卻大膽、冷靜卻藏著致命的吸引力，身為復仇者聯盟中僅少數的女性成員，在最終局中，黑寡婦更成為凝聚眾英雄們士氣的核心人物。帶上黑寡婦的正義及善良，也讓影迷們再次看見，史嘉蕾喬韓森最深處純粹的實力。

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