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星座控必買！美國香氛蠟燭依「生日」調香　366種人格分析有夠準

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@kaylesx、@aribotsford

香氛蠟燭成為許多人最愛的療癒小物，不過有想過它能夠跟星座、塔羅扯上關係嗎？現在你多出一項新選擇，位於美國的Birthdate Candles專為消費者打造屬於你個人的香氛蠟燭，不僅味道不同，也按照生日分析你的人格特質，引發熱烈討論。

▲香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG）

Birthdate Candles是一間專門販售香氛蠟燭的店面，獨特之處就在於，運用你的出生年月日，加上來自印度的獨有占星術、數字、塔羅，來分析你的潛在人格特質，針對個性去做香味調整，送人或是自用都很適合。

在產品的366種標籤上，依照出生日期作為分配，就能夠看到為顧客做的性格分析解說，例如星座區間、守護星座與數字等。也一併將人格的優缺點附上提供參考，可以說是準確度極高的占卜方式。

▲香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG）

▲香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG）

而背面則是蠟燭的氣味解說，是通過設計師與調香師一同打造，最特別的是，針對人格特質而調配。例如容易緊張的天蠍座，則會多加入放鬆心情的洋甘菊搭配，絕對是最了解你的一款蠟燭。

▲香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG）

另外也混合黃豆、椰子、杏桃的蠟以及客製自然香氛精油，基調會有些許花香、果香、木香，讓你在使用的同時，也感受到療癒氣息。蠟燭可以燃燒約80小時，除此之外，外瓶使用環保材質打造，為永續經驗盡一份力。目前Birthdate Candles已經在官網販售，售價約NT$1,500，粉絲們不妨去挑選屬於自己的香氛蠟燭。

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關鍵字：

香氛, 蠟燭, 星座, 占卜, 運勢, Birthdate Candles, 生日, 美國, 小物
fashion.net

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