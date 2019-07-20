藍光無所不在！晚上洗臉後「多一步」，肌膚就是比別人美

▲手機和3C不離身，小心藍光會傷害肌膚。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人肌膚老得快，必須面臨空污、有毒清潔物品與無所不在的藍光。很多人可能以為只要防曬做好，就能抵禦紫外線和藍光，但據研究指出，藍光造成的氧化作用是紫外線UVA和UVB的總和，因此對抗藍光不可不慎！

出門在外能塗抹防曬抵禦光傷害，那回家卸妝後呢？當你拿起平板追劇、甚至滑手機的時候，藍光早已悄悄侵襲肌膚。大家平均每日曝露在藍光污染長達12小時，而2019年研究數據更顯示晚上10點是滑手機的最高峰。

▲香緹卡 抗藍光防護精華液，30ml，5,700元。（圖／記者曾怡嘉攝）

多項皮膚醫學報告證實，空氣汙染與藍光危害對皮膚疾病及敏感性肌膚有許多負面影響，除了導致肌膚色素沉澱、發紅、缺水、乾燥、紋路生成、提早老化外，也會使人體情緒亢奮，減少大腦褪黑激素分泌，加速肌膚發炎、氧化及衰老。

▲KEVIN老師提醒抹上肌膚用按壓代替大力按摩，因為精華液內含的油脂不夠高。（圖／記者曾怡嘉攝）

有鑑於此，香緹卡推出第一瓶抗藍光精華液，當作洗臉後的第一個步驟，蘊含多重珍稀植萃，由肌膚底層啟動自身感光器，強健感光因子，向外對抗外在藍光傷害，同時層層修護長期暴露在藍光照射下的肌膚受損，達到對外防護，對內修護。

▲FANCL 山桑萃取錠，60粒，640元。

除了要顧好肌膚，眼睛也該補充營養，FANCL山桑錠，富含花青素及黑醋栗萃取物，有助於消除眼睛疲勞，改善眼部調節機能；適合長期使用3C產品及擔心視力衰退者，作長期眼睛保健用途。

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質地好吸收 味道舒服

不要過度按摩 當中油脂含量不夠高

不能承受拉扯的作用