美容專家：維持「3個」保養好習慣，否則30歲後膚質一落千丈

▲30歲後的膚質反映你一直以來的保養習慣。（圖／翻攝自IG/laneige_kr，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

現代人生活忙碌，肌膚初老現象往往提早現形，美國美容學家Renée Rouleau表示，30歲的生長激素開始減慢，肌膚修復力不大如前，而讓斑點、細紋等肌膚困擾一一浮現，甚至乾燥、粗糙，肌膚彈力直線下降。

20多歲時若沒有好好保養，過了30歲膚質恐怕一落千丈，養成以下3個護膚習慣，即便30+肌膚依然水嫩彈潤。

好習慣1



日、夜使用不同保養品

Rouleau指出肌膚早上和夜晚的需求不同，應當選擇不同保養品使用。白天肌膚曝露在陽光、環境等汙染之下，應重防禦和抗氧化功效，經過一整天的疲憊，也萬應該要改用保濕、修復工藤護膚品。

好習慣2



防曬要做足

很多人誤以為不化妝對肌膚最好，但Rouleau卻認為適當的化妝可以保護肌膚，紫外線侵襲是肌膚老化的首要原因，若是防曬沒做好，肌膚困擾變化一一浮現，所以除了每天必塗防曬乳外，更要選擇含防曬係數底妝，作為肌膚第二道防護。

好習慣3



眼霜有塗有保庇

老化第一道細紋往往從眼周開始，眼周肌膚比我們想像的薄和脆弱，很多人都忽略塗抹眼霜的重要性。從開始保養開始，請把眼霜當作每日護膚步驟，Rouleau指出請尤其加強眼窩﹑眉骨﹑眼下位置。

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