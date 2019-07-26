Off-White全新塗鴉Jitney包款！旋轉標誌就能開啟　超模Gigi都愛

編輯／Duke

時尚品牌Off-White不僅服裝厲害，就連配件的設計也是一流的，日前，Off-White推出了招牌的箭頭行李箱系列，並且這也是自與RIMOWA聯名後，自行研發的新設計，而該系列到底有哪些重點，下面帶各位一探究竟！

▲Off-White X RIMOWA。（圖／翻攝自SSENSE）

由Off-White推出的箭頭行李箱系列，共有白、黃、黑3色，其材質以聚碳酸酯為主，並搭配使用塑料與橡膠的黑色裝飾；整體的設計上，則是於正面印有箭頭圖案，而後方為「FOR TRAVEL」的標語，另外，更在上方與側邊的握把，印有壓紋點綴，絕對是一款低調有型的行李箱，目前已登陸SSENSE官網，售價為美金1,030元（約台幣31,000元）。

▲箭頭行李箱系列，共推出白、黃、黑3色。（圖／翻攝自SSENSE）

▲內附透明保護套。（圖／翻攝自SSENSE）

然而，Off-White近期也有一款女包值得購入，那就是2019早秋女裝的「Jitney」包款系列，共推出6種款式，其設計靈感來自往返紐約市中心與高級避暑勝地漢普敦的大眾運輸巴士Hampton Jitney，同時代表著此次的商品能有多樣化的折衷主義，並且充滿強烈的個人風格。

▲Off-White「Jitney」包款系列。（圖／品牌提供）

新推出的「Jitney」包款系列於設計上，擁有Virgil Abloh招牌的標語，像是「Logo」、「CASH INSIDE」等，同時更搭配經典金屬箭頭標誌與可拆式背帶，並且上面寫的「TURN TO OPEN」就是要提醒各位，只要旋轉箭頭便能開啟包包。另外，此包款也讓許多明星愛不釋手，包括超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、女星林心如、徐若瑄等都有購入，目前已於Off-White官網以及Off-White Taipei上架，而售價區間為台幣22,000元至台幣39,7000元。

▲白色塗鴉包，售價為台幣36,500元。（圖／品牌提供）

▲綠色手提肩背包，售價為台幣33,900元。（圖／品牌提供）

▲黑色塗鴉包，售價為台幣32,200元。（圖／品牌提供）

▲麂皮迷你肩背包，售價為台幣26,800元，另提供手提肩背包，售價為台幣39,700元。（圖／品牌提供）

▲白色迷你塗鴉包，售價為台幣24,700元。（圖／品牌提供）

▲粉色迷你肩背包。（圖／品牌提供）

▲近期吉吉哈蒂德與林心如，最愛的包款。（圖／品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 徐若瑄VivianHsu（@vivianhsu.ironv）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 13 日 上午 12:12 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App