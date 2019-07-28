台灣也有日本超瘋的「珍珠料理」　這七款必吃，藏在流沙包裡爆漿超驚喜

台灣的珍珠奶茶曾登上美國CNN的「全世界最好喝飲料調查榜」，除了亞洲以外，目前在美洲與歐洲都能看見珍珠奶茶的身影！這款只要喝過就停不下來的飲品，也讓「珍珠粉圓」成為超熱門、討論度極高的食材。

這個夏天，台北晶華也將翻玩珍珠粉圓，於7月18日至8月31日推出「全民瘋珍珠．粉圓嘉年華」！

熱愛珍珠粉圓的你，趕緊往下滑，一起來看看這些有甜有鹹、令人驚喜的珍珠料理！

來自義大利的行政主廚Andrea Bonaffini，負責這場珍珠粉圓嘉年華的西式甜點製作！從小就對甜點展現狂熱的他，曾陸續任職於義大利米其林二星餐廳—Flipot以及Sadler！

Andrea Bonaffini一路從義大利來到台灣工作，業界好友們甚至稱他為「甜點界的馬可波羅」！本次，Andrea Bonaffini將把台灣珍珠奶茶巧妙變身，推出七款糕點！

兼具視覺與味覺饗宴的﻿「珍奶爆漿可頌」

除了主廚Andrea Bonaffini依照家鄉口味翻玩的珍珠輕羽提拉米蘇和珍珠抹茶輕羽提拉米蘇之外，兼具視覺與味覺饗宴的珍奶爆漿可頌更是焦點之一！

不僅擁有金黃外皮和酥脆口感，珍奶爆漿可頌內餡夾入以鮮奶油、紅茶、糖慢火熬煮而成的奶茶餡，配上Q彈珍珠，每口都可嚐到爆漿的滋味！此款甜點另有抹茶，與馬斯卡彭起司不同內餡口味可供選擇，每款180元起。

讓人感到幸福澎派的「珍珠奶茶戚風」

而這款宛如一片黑糖珍珠瀑布般流下的「珍珠奶茶戚風」，在蛋糕切開的同時，能夠看見沉浸在奶油中的珍珠一同流瀉而下，震撼的視覺效果絕對令所有珍珠控為之瘋狂！珍珠奶茶戚風共有四吋、六吋與八吋可選擇，每款580元起。

帶有豐富口感與香氣的「珍珠黑金流沙包」

除了西式甜點，晶華酒店中式點心行政主廚吳滿權亦為此次珍珠粉圓嘉年華推出中式點心！「珍珠酥皮蛋塔」與「珍珠黑金流沙包」兩款兼具傳統、創意與美味的珍珠點心讓人眼睛為之一亮，熱愛中式小點與珍珠粉圓的你，絕對不能錯過！

珍珠黑金流沙包皮薄Q嫩，撥開熱騰騰的外皮，泛著金黃色的流沙與珍珠緩緩流出，入口香滑細軟嚐得到鹹蛋沙沙口感，與帶有嚼勁的珍珠香氣合為一，讓人醉心不已！該款甜品每份120元起。

顛覆想像的「波霸冰鍋」與「珍珠披薩餃」

位於晶華酒店一樓的azie咖啡廳，更推出「波霸冰鍋」與「珍珠披薩餃」！波霸冰鍋是以傳統的北方銅製火鍋，盛裝清甜酷涼的剉冰以及黑糖珍珠、紅豆、大紅豆、芋圓、薏仁、芋頭、落花生、與綠豆等琳瑯滿目的配料！原本是裝炭火的煙囪內鍋改成放入乾冰，上桌時氣勢十足，視覺效果滿分。

食用時可選擇倒入泰式奶茶糖漿，或是伯爵奶茶糖漿一同享用，珍珠奶茶控一定得試試！

「珍珠披薩餃」則將包入珍珠、棉花糖，以及帕達諾、馬茲瑞拉以及格呂耶爾三款起司的麵皮，放進預熱390度的烤箱烘烤。

金黃香酥的外皮超吸引人，切開餅皮的瞬間，交融著三款不同風情的牽絲起士與香甜珍珠讓人感受到多層次的美味！喜歡挑戰創意、嚐鮮無極限的消費者值得一試！該款珍珠料理每份550元起。

夏日消暑必備的「珍珠杏仁咖啡」與「﻿﻿﻿﻿珍珠鐵觀音氣泡飲」

位於晶華酒店二樓的上庭酒廊，則推出兩款珍珠飲品以及「瘋珍珠午茶組」！以中西合璧概念所設計的珍珠杏仁咖啡，入口便能感受到香濃溫潤的香氣，搭配彈牙珍珠簡直太完美！

而珍珠鐵觀音氣泡飲則帶有淡雅果酸與桂花香氣，品嘗後韻味久留喉間，絕對是夏日消暑最佳飲品！「瘋珍珠午茶組」每組1,280元；單點飲品，每款250元。

文／Harper's BAZAAR 圖／晶華酒店、JAMES CHEN

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