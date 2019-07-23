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最會戴著面具生活的3大星座！巨蟹怕受傷　Top 1連自己都不懂

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▲最會戴著面具生活的3大星座。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

如果可以，誰不想直來直往地做自己，不論開心、難過或生氣都明明白白表現出來，但為了融入社會、配合人群，每個人多多少少都曾被迫「戴上面具」，假意應對人事物。尤其以下3個星座，戴著面具生活的頻率更是高，但其實不是他們喜歡說謊話，巨蟹只是出於想保護自己，而第一名則是連自己都看不懂自己！

▲最會戴著面具生活的3大星座。（圖／翻攝unsplash）

Top 3：天秤座

在大家印象中隨和、好相處的天秤座基本上都是好好先生、好好小姐，好像永遠都很樂天，沒什麼煩惱，但實際上因為天秤不論在何種情況或場合都喜歡保持和諧、平衡的氣氛，所以他們總是八面玲瓏，見人說人話、見鬼說鬼話，不太會表現出內心真實的想法，導致他們的面具多到可以演成12星座也沒問題，有時甚至會演到找不到自己，這也是有些人會覺得天秤座虛偽的原因。

▲最會戴著面具生活的3大星座。（圖／翻攝unsplash）

Top 2：巨蟹座

內心很柔軟又敏感的巨蟹座，容易被小事或旁人無心的話戳中而多愁善感，甚至暗自傷心，但又從不表現在臉上。看似和朋友、家人都很親暱的巨蟹，私下其實很是封閉的，也不是說他們喜歡講假話，而是他們有很強的防衛意識，因為沒有安全感，所以會非常保護自己，對人有所防備，戴著「堅強」的面具生活，不常表露真情。

▲最會戴著面具生活的3大星座。（圖／翻攝unsplash）

Top 1：雙子座
擁有強烈好奇心和求知慾的雙子座，討厭一成不變，喜歡富於變化的生活，更喜歡探索各種未知的新事物。其實也不能說他們戴著面具生活，而是他們有非常多種面貌，多到讓人覺得那是一個個面具，好像不是真實的情感。實際上雙子座平時都還是滿真誠的，只是情緒太多變而讓人不敢輕易相信，但也不要覺得他們很虛偽，因為連他們自己也看不懂自己，只能隨心而為。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 戴面具, 虛假, 虛偽
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