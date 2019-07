貝嫂把「反擊酸民的話」寫進T恤！超狂標語開賣就缺貨

▲維多利亞貝克漢家庭事業兩得意。(圖/翻攝自IG@victoriabeckham)

Victoria Beckham(維多利亞貝克漢)除了是四個孩子的母親,個人品牌也已經邁向十週年,事業家庭都相當亮眼。其實在她獨立高冷的形象背後,幽默感更化作標語,體現在副牌Victoria by Victoria Beckham T恤上,剛開賣立刻完售,一起來看看是哪句話擁有這麼強大的魔力。

▲維多利亞貝克漢早已成為時尚指標。(圖/翻攝自IG@victoriabeckham)

維多利亞貝克漢在兩年前穿著「FASHION STOLE MY SMILE時尚偷走了我的笑容」的T恤,一夕之間爆紅,更成為新一代時尚里程碑,也因為與個人嚴肅形象的反差,產生幽默吸引力。

▲維多利亞貝克漢標語T恤爆紅。(圖/翻攝自IG@victoriabeckham)

如今維多利亞貝克漢再推出新款標語T恤,以寬鬆的oversized設計,共有兩款。台詞分別是「STYLE ICON 時尚指標」、以及「I CANT CONCENTRATE IN FLATS 穿著平底鞋我就無法專心」。維多利亞貝克漢更是親自示範了「STYLE ICON 時尚指標」白T,在18日PO上個人IG,並且寫下「Never know what to wear..永遠不知道穿什麼」,幽默體現了自己的獨特時尚魅力。果然有貝嫂加持立刻在開賣之後,光速完售。

▲Victoria by Victoria Beckham 標語T恤,NT$4,000。(圖/翻攝自品牌官網)

其實維多利亞貝克漢也曾經說過,「這些自我調侃的東西都應該被記錄下來。」而此次品牌T恤直接完成心願,相信資深粉絲都知道,維多利亞因骨骼因素無法長期穿著高跟鞋,不過還是被網友嘲諷「高跟鞋不離腳」。對此維多利亞選擇用「I CANT CONCENTRATE IN FLATS 穿著平底鞋我就無法專心」的T恤捍衛自己的風格,相信會再次創造時尚高峰。

