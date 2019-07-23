貝嫂把「反擊酸民的話」寫進T恤！超狂標語開賣就缺貨

▲維多利亞貝克漢家庭事業兩得意。（圖／翻攝自IG@victoriabeckham）

編輯／Ann

Victoria Beckham（維多利亞貝克漢）除了是四個孩子的母親，個人品牌也已經邁向十週年，事業家庭都相當亮眼。其實在她獨立高冷的形象背後，幽默感更化作標語，體現在副牌Victoria by Victoria Beckham T恤上，剛開賣立刻完售，一起來看看是哪句話擁有這麼強大的魔力。

▲維多利亞貝克漢早已成為時尚指標。（圖／翻攝自IG@victoriabeckham）

維多利亞貝克漢在兩年前穿著「FASHION STOLE MY SMILE時尚偷走了我的笑容」的T恤，一夕之間爆紅，更成為新一代時尚里程碑，也因為與個人嚴肅形象的反差，產生幽默吸引力。

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria Beckham（@victoriabeckham）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 18 日 上午 8:03 張貼

▲維多利亞貝克漢標語T恤爆紅。（圖／翻攝自IG@victoriabeckham）

如今維多利亞貝克漢再推出新款標語T恤，以寬鬆的oversized設計，共有兩款。台詞分別是「STYLE ICON 時尚指標」、以及「I CANT CONCENTRATE IN FLATS 穿著平底鞋我就無法專心」。維多利亞貝克漢更是親自示範了「STYLE ICON 時尚指標」白Ｔ，在18日PO上個人IG，並且寫下「Never know what to wear..永遠不知道穿什麼」，幽默體現了自己的獨特時尚魅力。果然有貝嫂加持立刻在開賣之後，光速完售。

▲Victoria by Victoria Beckham 標語T恤，NT$4,000。（圖／翻攝自品牌官網）

其實維多利亞貝克漢也曾經說過，「這些自我調侃的東西都應該被記錄下來。」而此次品牌T恤直接完成心願，相信資深粉絲都知道，維多利亞因骨骼因素無法長期穿著高跟鞋，不過還是被網友嘲諷「高跟鞋不離腳」。對此維多利亞選擇用「I CANT CONCENTRATE IN FLATS 穿著平底鞋我就無法專心」的T恤捍衛自己的風格，相信會再次創造時尚高峰。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App