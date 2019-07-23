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歐美挑眉能修飾圓臉！今年最流行的6種眉妝和適合臉型大解析

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▲今年最流行的6種眉妝和臉型解析。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲眉型百百種，選對眉形更能修飾臉型。(圖／翻攝IG@cherie_flavor)

記者張毓容／台北報導

不論美妝新手或是彩妝達人，眉型都是完美妝容的致勝關鍵。正因為眉毛形狀與色澤能在短時間內改變一個人的容貌風采，因此精心整理過的眉毛所帶來的加分效果，絕對不容小覷。而網上最常見的眉妝問題，不外乎都是「我的臉型適合哪一種眉？」「今年流行什麼眉毛？」，這裡幫你整理好今年最流行的6大眉型和個別適合的臉型，快來看看你都知道嗎？

▲今年最流行的6種眉妝和臉型解析。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲偽素顏霧眉各種臉型都適合。(圖／品牌提供，以下同)

偽素顏霧眉
偽素顏霧眉是順著原生毛流創造出猶如什麼都沒畫、偽素顏般的自然霧感眉毛，自然柔和的微彎眉型令人想要親近，能完美融入日常造型。這種眉妝不僅任何妝容都可搭，也適合各種臉型，尤其是方形臉更是推薦，堪稱經典款不敗眉型。

▲今年最流行的6種眉妝和臉型解析。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲野生濃眉是近來網路討論度較高的眉型，特別適合偏長的臉型。

野生濃眉
毛流感十足、略帶凌亂感，無性別之分的野生濃眉，是極具現代感且最顯年輕的眉型，像是Angelababy、陳庭妮等高顏值代表女星都是野生眉的愛好者。能帶出率性氣息的野生眉，是近期網路討論度超高、網美最愛的眉型，特別適合偏長的臉型。

▲今年最流行的6種眉妝和臉型解析。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲個性感十足的劍眉其實就是角度向上的一字眉。

酷帥劍眉
劍眉其實就是角度向上的一字眉，眉型較平整，但整體角度直線上揚，俐落有型的銳利線條，不僅有個性，更是霸氣感十足，除了適合搭配個性妝容，也很適合臉型偏向菱形臉的人。

▲今年最流行的6種眉妝和臉型解析。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲歐美挑眉對於圓形臉有很好的修飾效果。

歐美挑眉
立體度&時髦感十足的歐美挑眉對喜歡歐美妝的人來一定不陌生，勻稱且富有弧度的眉型看起來性感又俐落，能修飾顴骨並凸顯眼妝和雙眼，對於偏圓的臉型有很好的修飾效果。

▲今年最流行的6種眉妝和臉型解析。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲不畫眉型全框、加入幾何線條的眉妝更有特色。

叛逆型眉
眉毛不一定要順著原有眉型框起，試試在眉毛邊緣加上一點不規則幾何線條，或是眉頭用線條畫出清晰的毛流感而不填滿，創造不同於一般有如複製貼上的眉型，更能展現個人獨特風格。

▲今年最流行的6種眉妝和臉型解析。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲試試變換眉毛色彩，能創造妝容新鮮感。

玩色潮流眉
眉毛的色彩一般來說不外是淺棕、深棕或灰黑色，但這幾年很流行粉彩色、莓果色等高亮度髮色，太深的眉色反而突兀，所以近來也很流行為眉毛換上特別的顏色，像是跟著髮色或跟著眼妝色調變化眉毛色彩，不論是帶粉色、橘棕色或紅棕色的眉毛都很有潮流感。試試為眉毛染上其他色彩，你會發現整體妝容瞬間煥然一新。

▲今年最流行的6種眉妝和臉型解析。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲今年最流行的6種眉妝和臉型解析。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲植村秀的武士刀眉筆從推出以來都備受推崇，堪稱傳奇眉筆。

以傳奇眉筆「武士刀眉筆」而被稱為眉毛專家的Shu uemura植村秀，即將於8月推出全新「2019專業潮流塑造眉服務」，將由受過專業眉型訓練的植村秀專業彩妝師，教你透過塑形-描繪-上色三步驟，輕鬆打造出最實用且適合你的時尚眉型，就算是眉妝新手也能輕鬆學會。

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眉毛, 眉型, 眉妝, 臉型, 修飾, 流行眉型, 圓臉, 長臉, 方臉, 歐美眉.挑眉, 野生眉, 濃眉, 素顏眉
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