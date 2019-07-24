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老化「眼周」先知道！25歲該做的3個眼部保養功

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▲▼ 25歲該做的眼部保養功。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲眼周肌膚脆弱，第一道細紋通常出現在這裡。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

現代人用眼過度，加上卸妝頻繁的拉扯，眼周肌膚容易提早出現鬆弛現象。想要看起來年輕，眼周保養是關鍵，把眼周當成臉蛋來顧，保養越早開始越好。塗抹眼霜時可著重眼下與眉下處，因為此兩處肌膚最易下垂，更應該好好呵護。

▲▼ 25歲該做的眼部保養功。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲從眼周肌膚可以推估實際年齡。

眼周肌膚比臉部肌膚來得薄，所以水分蒸發速度比其他部位來得快，也因為眼周附近的汗腺和皮脂腺分布較少，更容易乾荒缺水。許多保養專家異口同聲表示，25歲請開始正視眼部保養問題。

眼霜鎖住水分

養成使用眼霜的好習慣，不過塗眼霜時切忌胡亂塗抹，正確的方法是：首先以無名指沾上少許眼霜，用另一手的無名指把眼霜勻開，輕輕地塗抹在眼皮四周，最後以打圈方式按摩3-4次即可。

按摩加強循環

抹好眼霜之後，搭配眼部按摩，可以幫助眼周血液流暢循環：用中指和無名指輕按眼眶，再由鼻樑處開始，用中指輕柔地按壓眼瞼，由眼頭按轉至眼尾，最後從眼尾按回眼頭，就像用手指彈鋼琴方式，切勿太過於用力。

眼膜延緩細紋

當表情豐富時，眼部容易產生很多細紋，更容易缺水，眼膜能滋養眼部肌膚，從而減少細紋的產生，敷眼膜大概需要20分鐘，接著再視膚況疊上眼部精華或是眼霜。

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眼部保養, 眼周保養, 眼霜, 眼膜, 自然美, 東森自然美
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