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NYX、3INA推「國際唇膏日」優惠活動！兩件8折還有熱賣唇膏免費送

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記者張毓容／綜合報導

唇膏之於女人的重要性絕對不亞於鞋子，甚至可以說每個女人的化妝包永遠都少一支唇膏，怎麼買都買不夠。而為歡慶7月29日「國際唇膏日」的到來，來自LA的重妝專家NYX Professional Makeup和西班牙平價美妝3INA紛紛推出限時優惠活動，不僅有折扣優惠，甚至還有機會把熱賣唇彩免費帶回家，唇彩控絕不能錯過！

3INA熱賣唇膏限量免費送

▲國際唇膏日優惠活動　唇膏免費送。（圖／品牌提供）

 ▲3INA為國際唇膏日推出惹賣唇膏免費送活動。(圖／品牌提供，以下同)

西班牙彩妝新秀品牌3INA以豐富多元的色彩選項被稱為「色票王」，從去年轟動登台後，親民價格加上媲美專櫃質感的高CP值讓眾多網友大推。這次為歡慶「國際唇膏日」，不僅將最熱賣的斷貨王「#114溫柔小姐姐色」緊急補貨，更推出經典熱賣唇膏限量送的超狂活動。

▲國際唇膏日優惠活動　唇膏免費送。（圖／品牌提供）

▲每日前50名消費者，都可免費獲得熱賣唇膏。

凡於7/27至7/29共三天，限量前50名消費者，於3INA任一櫃點不限金額消費，即贈經典熱賣唇膏(精選色)乙支。
7/27 (六) 不限金額消費，即贈『閃耀吻色唇膏(精選色)』乙支。
7/28 (日) 不限金額消費，即贈『持久吻色唇膏(精選色)』乙支。
7/29 (一) 不限金額消費，即贈『霧感吻色唇膏(精選色)』乙支。

NYX Professional Makeup推8折優惠活動

▲國際唇膏日優惠活動　唇膏免費送。（圖／品牌提供）

▲NYX Professional Makeup則是推出8折優惠。

深受許多重口味彩妝控喜愛的NYX Professional Makeup，為了慶祝7/29國際唇膏日，也將於7/27～7/29限時推出全系列唇彩任選兩件8折優惠活動。只要購買兩支以上即可享有8折優惠，平均每支唇膏都300元有找，包含最受歡迎的貼身愛撫裸色唇釉、澎澎泡芙氣墊唇釉、棉花糖柔霧唇釉與皮革絨光霧感唇膏等唇彩產品，CP值爆表的絕美唇色，通通包走輕鬆帶回家。

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關鍵字：

唇彩, 唇膏, 唇妝, 口紅, 國際唇膏日, 3INA, NYX Professional Makeup, NYX, 優惠, 活動
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