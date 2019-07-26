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Dappei／洗版IG的造型泳圈！美人魚、粉色棺材　海邊全場焦點就是你

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▲還只知道甜甜圈造型？粉紅棺材泳圈、怪奇物語聯名泳圈，入手它們你就是全場焦點！（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

熱浪來襲、暑假以至，現在不玩水什麼時候玩！然而不論是想前往海邊還是游泳池，在這之前得先準備你的拍照利器—造型泳圈，不僅能為水上活動增添不少樂趣，更能讓你回頭率百分之百。今天來分享幾款有趣的造型泳圈，有的可愛到讓人一坐上去就不想下來，有的造型則太過詭異，還因此在 Instagram 上爆紅呢！

Pom Pom Floats 粉紅棺材泳圈

來自洛杉磯泳圈品牌「 Pom Pom Floats 」，日前推出一款「粉色棺材浮板」（Pink Coffin Float），你沒看錯，它的造型真的如同一個四面圍起的棺材，就算是身材高大的男生也可以在裡頭完全躺平、讓四個女生同時乘坐也不是問題！

除此之外，它還有一個「棺材蓋」可以蓋起來幫棺材裡頭的人遮陽，相當搞怪又逗趣的設計，讓它立馬成為今年夏日最火紅的戲水必備品！

BigMouth Inc.《怪奇物語》聯名泳圈

「 BigMouth Inc. 」是來自康乃狄克州的泳具品牌，以生產各種新奇搞怪的游泳周邊商品出名，像是海底生物如鯊魚、章魚、水母等爆笑的泳圈造型，此外，今年夏天隨著《怪奇物語 3》的上線，「 BigMouth Inc. 」也聯名推出系列商品，喜歡《怪奇物語》的你們千萬不要錯過了！

▲還只知道甜甜圈造型？粉紅棺材泳圈、怪奇物語聯名泳圈，入手它們你就是全場焦點！（圖／Dappei提供）

▲ 在《怪奇物語 3》中扮演著重要關鍵，同時也是 Max 哥哥 Billy 工作的霍金小鎮游泳池，「 BigMouth Inc. 」推出同款救生圈造型的泳圈。

▲還只知道甜甜圈造型？粉紅棺材泳圈、怪奇物語聯名泳圈，入手它們你就是全場焦點！（圖／Dappei提供）

▲ 《怪奇物語》中令所有人聞風喪膽、從「顛倒世界」（The Upside Down）跑出來的怪物 Demogorgon，這麼具代表性的角色也被「 BigMouth Inc. 」設計成造型泳圈（圖右）！

而另一款則是只要連接好水管，便可以從嘴巴噴水的 Demogorgon（圖左），有著超過 180 公分的高度，還還原了 Demogorgon 布滿利牙、像開花形狀般的嘴吧！

▲還只知道甜甜圈造型？粉紅棺材泳圈、怪奇物語聯名泳圈，入手它們你就是全場焦點！（圖／Dappei提供）

▲ 在《怪奇物語 3》初登場的霍金小鎮購物中心裡頭的冰淇淋店「Scoops Ahoy」，150 公分長的冰淇淋造型泳圈（圖左），不管要躺、要趴都沒問題！而且就算在泳池裡想來一杯飲料的話，「 BigMouth Inc. 」也推出了飲料泳圈，讓你的飲料可以跟你一起在水上漂浮。

▲還只知道甜甜圈造型？粉紅棺材泳圈、怪奇物語聯名泳圈，入手它們你就是全場焦點！（圖／Dappei提供）

▲ 除了泳圈外，「 BigMouth Inc. 」也推出充氣泳池，造型來自《怪奇物語》第一季中，Eleven 漂浮在感官剝奪鹽池中尋找 Will 和 Barbara 時的場景，泳池底部可以看到 Eleven 的影子，致敬了第一季中的經典場景。

▲還只知道甜甜圈造型？粉紅棺材泳圈、怪奇物語聯名泳圈，入手它們你就是全場焦點！（圖／Dappei提供）

▲ 這款漂浮鬆餅也是可以讓你在水上放鬆遊玩的充氣漂浮墊之一，設計靈感來自 Eleven 最喜歡的冷凍加熱鬆餅 Eggo，被咬了一口的造型相當可愛。

Dappei 結語：

第一款棺材游泳圈自推出後在 IG 掀起一股風潮啊！太過奇特的創意，讓大家爭相購買；而「 BigMouth Inc. 」推出的《怪奇物語》聯名系列商品挾帶了影集的高人氣也非常吸睛，尤其是 Demogorgon 的泳圈實在是相當嚇人啊！

文字編輯：Julie L.

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 夏天, 夏季, 泳圈, 泳池, 海邊, 戲水, 造型泳圈, 怪奇物語3, 聯名, 新奇
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