Dappei／想要時尚又不會搭配，戴上「墨鏡」就加分

文字。 圖片／Dappei

夏天到，無法在身上穿著許多單品層疊出自我風格，因此在配件的挑選上就顯得非常重要，但許多人買了飾品買了帽子和包包，似乎就會遺忘「眼鏡」的存在，眼鏡其實能讓整體時尚度往上一個層次，之前就有一篇法式復古女郎 Taylor LaShae 的穿衣哲學，她除了帽子和紅唇外，也會利用眼鏡來點綴自己的穿搭，快點一起來看看吧！

＃ Outfit 1

不說，還真的會以為總是慵懶迷人的 Taylor LaShae 是從復古年代走出來的名媛，素色的高領貼身上衣使她顯得典雅，配上豹紋短裙也不會有風塵味，尖頭蝴蝶結跟鞋更是讓女人味自然而然地流露出來，最後再用 Tiny Sunglasses 來打造出濃厚的復古氣息即可。

＃ Outfit 2

最近特別令人注意的便是從 1950's 興起的「貓眼眼鏡」，戴上去時尚與復古味兼具，而且有稜有角的款式，更適合圓臉的人配戴，它能使你的臉部看起來更加立體。 Taylor LaShae 利用粉色西裝外套來凸顯出貓眼眼鏡的特別，而西裝外套夠長也能當成 One piece 來穿，非常性感。

＃ Outfit 3

還記得之前有篇文章在介紹俄羅斯網拍 2MOOD 嗎？其實 2 位闆娘也常常利用墨鏡來點綴自身穿搭，雖然拿下眼鏡後穿搭也不至於索然無味，但戴上後其實很明顯能讓自身風格更加突出，以前總覺得眼鏡旁有兩條鍊子很像老花眼鏡，現在卻發現原來這也是大大有淺力的單品。

＃ Outfit 4

洋裝 x 球鞋的穿搭已經不夠看，搭上造型獨特的墨鏡後才能讓自己更為特別！兩件花色洋裝雖然看似復古又青春，可混搭球鞋後便傳遞出一股反叛的精神，再加上貓眼和方形兩種款式的墨鏡，瞬間讓整體呈現出衝突的美感，令人百看不厭。

＃ Outfit 5

夏天當然不能少了好搭的 Crop Tops！短版上衣搭配長褲已是人人皆會的穿搭公式，但如果能巧妙的利用配件，就能輕易與他人區隔出來，彩色塑膠框眼鏡很像小時候扮演大人的玩具，不過現在就連塑膠彩色髮夾都成為風潮，因此就大膽地戴上它吧！

看到那麼多造型獨特的墨鏡真的很想通通買下去，以前總覺得貓眼墨鏡看起來不太習慣，現在反而會覺得是一種潮流，就和原本覺得單車褲很怪一樣，但現在卻恨不得天天穿出門呢！

Dappei 結語：

以前認為沒近視就不用戴眼鏡，但現在才發覺原來善用眼鏡就能玩出這麼多變的造型啊！現在要趕緊好好的去搜刮一番了哈哈哈哈哈

文字編輯：Ladybird

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