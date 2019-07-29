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韓妞甩肉20公斤堪稱整容級！　公開「超簡單飲食法」破百萬次觀看

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@503_happy、YouTube截圖

減肥是每個女生的畢生事業，南韓一位網美오공삼在短短100天之內，就從68公斤減到48公斤，成功甩去了20公斤，堪稱「整容式瘦身」，在她將這3個月來的減肥影片PO上網之後，馬上突破了百萬觀看次數，而오공삼也大方總結甩肉心得，簡單3點一起來膜拜。

▲減肥。（圖／翻攝自IG@503_happy、YouTube截圖）

▲減肥。（圖／翻攝自IG@503_happy、YouTube截圖）

＃吃飽不會胖，但吃對才會瘦

很多人在減肥時都會刻意少吃或是減少分量，來降低攝取的熱量。其實大錯特錯，從오공삼的ＩＧ中就可以發現，每一餐都是大分量，種類豐富的原型食材，沒有過多的加工，只吃食物的原味，盡量以少油鹽為主。就像오공삼常吃的飯糰，選用熱量較低的五穀米搭配菌類或是蔬菜，不僅飽足感夠，兼顧健康的同時也不會發胖。

▲減肥。（圖／翻攝自IG@503_happy、YouTube截圖）

▲減肥。（圖／翻攝自IG@503_happy、YouTube截圖）

＃把握空閒時間運動

오공삼私下的生活習慣很健康，例如常常用步行代替交通工具，或是提早幾站下車，多走一點路都是賺到。另外也會用家中就有的運動器材，像是瑜伽墊進行鍛煉，她常會將瑜伽墊捲成圓筒狀，放在背部來回滾動，不僅可以鍛鍊背部肌肉，也能強化身材線條。

▲減肥。（圖／翻攝自IG@503_happy、YouTube截圖）

▲減肥。（圖／翻攝自IG@503_happy、YouTube截圖）

＃常常量體重記錄

很多人在減肥初期還會量體重，不過到了停滯期就自暴自棄，오공삼則是會在每天記錄體重，並且站在鏡子前面觀察自己的體態，唯獨了解身材的變化，才會知道有哪裡需要改變，也是堅持減肥的動力。

▲減肥。（圖／翻攝自IG@503_happy、YouTube截圖）

▲減肥。（圖／翻攝自IG@503_happy、YouTube截圖）

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關鍵字：

南韓, 減肥, 瘦身, 網美, IG, YouTube, 오공삼, 飲食, 食譜
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