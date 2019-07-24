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錯誤卸妝更傷臉！不同膚質的卸妝品挑選法則　敏弱肌要少用油

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▲不同膚質的卸妝品挑選法則。（圖／記者張毓容攝）

▲卸妝品的挑選其實也需要看膚質。(圖／翻攝Stylenanda)

記者張毓容／綜合報導

大家都知道清潔對於肌膚護理的重要性，而卸妝又是清潔的第一步，妝卸乾淨了，後續保養也才吃得進去，但你是否也曾碰到卸妝後肌膚乾澀緊繃到不行，或是用到不適合的卸妝品，粉刺、痘痘狂冒？

現在市面上卸妝產品的種類越來越多，除了依照個人化妝濃淡習慣來挑選劑型，許多皮膚科醫師和保養專家更建議，還要考慮到個人膚質狀況，像是乾性肌、敏感肌盡量少用清潔力太強的卸妝油，而容易出油、怕油膩的油皮肌則可選用質地較清爽型的卸妝品。

▲不同膚質的卸妝品挑選法則。（圖／品牌提供）

▲針對不同潔顏需求，歐舒丹一口氣推出3種質地潔顏品。(圖／品牌提供，以下同)

向來以天然純淨、植萃保養聞名的歐舒丹，即將推出以溫和配方打造的全新潔顏系列，就針對不同潔顏需求，共有3種質地的潔顏新品，可依據個人膚質與彩妝習慣搭配選用。

▲不同膚質的卸妝品挑選法則。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 清新潔膚水，200ml，NT$900。

清新淨膚的水露狀
混和新鮮香脆的小黃瓜精萃和富含鋅的百里香精萃，如晨露般水感清新、3效合1的清新潔膚水，有助於改善泛紅膚況、淨化調理、保濕爽膚，注入清新活力。清爽的質地適合油性、混合膚質及淡妝時使用。

▲不同膚質的卸妝品挑選法則。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 柔適卸妝乳，200ml，NT$900。

柔嫩舒適的凝乳狀
散發迷人香氣的柔適卸妝乳，添加來自普羅旺斯的有機無花果精萃和蜂蜜萃取，洋溢細緻果香及香甜蜂蜜香氣。無花果精萃富含花青素，其抗氧化功效廣為人知，蜂蜜萃取則具有舒緩不穩定膚況，同時加強防護。柔滑質地加上潤澤、舒緩作用，適合乾性肌及敏感肌使用。

▲不同膚質的卸妝品挑選法則。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 淨透卸妝油，200ml，NT$900。

淨透舒緩的精萃油
淨透卸妝油添加來自南法金黃蠟菊精萃及金盞花精萃。蠟菊有「不凋花」的美稱，神奇的抗老修護能量是歐舒丹的超級明星成分之一；金盞花則因質地溫和而被廣受喜愛，能有效調理修護肌膚。因添加蠟菊精萃、杏桃精華油等修護調理成分，除了適合濃妝時使用，全膚質也適用。

除了歐舒丹，也有許多品牌推出不同質地的卸妝產品，不僅有水狀、凝乳、油類，現在更多了慕斯類、卸妝面膜等新型態卸妝品可挑選。

▲不同膚質的卸妝品挑選法則。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 深海精萃卸妝水，150ml，NT$1,550。(圖／品牌提供)

香奈兒深海精萃卸妝水適合所有膚質使用，無酒精配方連敏弱肌也能用，能徹底卸除唇部、臉部與眼部彩妝，長效及防水配方也可輕鬆去除。有效包覆微粒並卸除彩妝，遠離雜質與汙染源，肌膚自由呼吸無負擔。

▲不同膚質的卸妝品挑選法則。（圖／品牌提供）
▲東森自然美 NB-1保濕卸妝乳，80g，NT$1,200。(圖／品牌提供)

東森自然美的保濕卸妝乳以玻尿酸、洋甘菊、荷荷芭油、小黃瓜萃取為基底，具有優異的保濕和舒緩效果，能在卸妝同時提供肌膚充足滋潤。

▲不同膚質的卸妝品挑選法則。（圖／品牌提供）

▲BOBBI BROWN 沁透莓果洗卸慕斯，150ml，NT$1,350。(圖／品牌提供)

BOBBI BROWN 沁透莓果洗卸慕斯兼具清潔、卸妝與保濕化妝水三種功能，輕盈的慕絲質地接觸肌膚後，自動轉化為絲滑清新的按摩美容液，潔顏同時並做好保養的第一步。

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關鍵字：

清潔, 卸妝, 卸妝油, 卸妝水, 卸妝乳, 凝膠, 慕斯, 膚質, 油性肌, 敏弱肌, 乾性肌, 混合肌, 歐舒丹, 香奈兒.自然美, BOBBI BROWN
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