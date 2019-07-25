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全球唯一LEGO版等身太空人！慶登月50週年，用小細節致敬阿姆斯壯

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1969年7月20日，登陸月球第一人阿姆斯壯留下曠世名言：「這是我的一小步，人類的一大步！」如今，阿波羅11號登陸月球滿50年，世界各地藝術家、設計師都以作品共同慶祝，能快速回應流行時事的LEGO樂高積木，不僅推出新產品，更做出等身太空人！

今年6月，樂高才剛與NASA合作，以「阿波羅11號」登月任務為主題，共同開發了縮小版登月艙及太空人商品。這套名為「10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander」的組合，以黑、灰、金為主色，共使用1,087個組件，包含了登月艙、著陸器、太空船上升器、太空人，以及可供插旗的月球表面基座。

原本以為這樣就結束了，結果樂高還很瘋狂地花了近300小時、4451個樂高積木，造出了個等身的太空人艾德林（Buzz Aldrin）。艾德林是第一批登入月球三人團隊中，第二個踏上月球的太空人，樂高團隊除了造出艾德林在月球表面行走的樣子，還為這件作品添加阿姆斯壯在遮陽板上的反射身影。 

文字來源／designboom

圖片來源／LEGO、SPACEcollectSPACE

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關鍵字：

建築, 設計, 瘋設計
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