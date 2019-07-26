fb ig video ETtoday search mobile

男友快看！「超好哄」5大星座女　帶射手吃一頓、演偶像劇搞定雙魚

> >

▲▼男友快看！「5大星座女」安撫神招 。（圖／Unsplash）

▲情侶溝通爭執是正常，重點是吵架也能快速哄回她。（圖／翻攝自Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

男生別怪女生總是愛生悶氣，若是男女擁有一樣的溝通機制，可能世界上也不會有那麼多的矛盾。女友明明不想你晚上和朋友出去，嘴巴上雖說沒關係，若你真的跑出門，事情就大條了，吵架陷入僵局怎麼辦？面對這5大星座，先認錯就沒事！

牡羊女

若是你惹火牡羊女友，絕對要掌握在第一時間認錯，讓她感受到你的真心誠意。愛好面子的她，看見你願意放下一切求和，姿態就會跟著變軟。切記不要和她硬碰硬，她最討厭那種死不認錯的人。

▲▼男友快看！「5大星座女」安撫神招 。（圖／Unsplash）

魔羯女

魔羯女只要吵架就希望能溝通得明明白白，不喜歡事情不講開，而陷入冷戰。千萬別以為休息一陣子就讓她氣消，避而不談或是假裝沒事，更是踩中她的情緒地雷。

天秤女

天秤女其實很好哄，當她生氣時別急著和她說道理，只要順著她情緒安撫就沒事。EQ不算低的她，讓她真正不開心需要累積到一定程度。

▲▼男友快看！「5大星座女」安撫神招 。（圖／Unsplash）

射手女

直來直往的射手女，是最容易被轉移注意力的星座，當她生氣或是不開心時，趕快帶她去吃頓好吃的，或是買一個她想要很久的禮物，當她能對你說說笑笑的時候，就代表沒事了。

▲▼男友快看！「5大星座女」安撫神招 。（圖／Unsplash）

雙魚女

雙魚女任性起來，很難說得過她，你唯一能做的就是姿態放軟，盡量在腦內複習偶像劇所有浪漫畫面，實際運用在她身上，越戲劇化越好，讓她被你的誠心所感動。
 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 吵架, 愛情, 和好
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

Boucheron巴黎總店公寓超豪華　標得Only Watch可入住

賈姬生前收希臘船王歐納西斯珠寶　呼應人類登月大事件

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

陳庭妮素顏也發光　全靠這招和「爸媽給的禮物」

試・開箱／MK推坑七夕塗鴉包　CECE內建7口袋適合「整理控」

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

ET Fashion

推薦閱讀

史上「最難約」星座Top 4 ！天蠍人群恐懼症、第一名是個傳說

男友快看！「超好哄」5大星座女　帶射手吃一頓、演偶像劇搞定雙魚

影／正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」　僅發文者看得到

Jennie、楊丞琳都在綁出鏡率超高的「丸子頭」　5招技巧是關鍵，不怕像道姑 小黑瓶2.0新版太強大！蘭蔻「未來精華」1滴3000萬益生菌　7天就有感 酒鬼必備！「膠囊烈酒機」讓你在家喝到超過30種風味，濃淡自己調 抽馬汀帶回家！Dr. Martens西門店開張　新鞋竟把車縫線變紅色 《美少女戰士》指甲貼來了！月野兔、露娜款直接美哭粉絲 周子瑜機場穿搭超平價！「低胸背心」台幣900元有找，官網已完售 女孩快筆記！玉米原來是好物　「5種食物」讓你長胸不長肉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面