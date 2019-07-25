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小黑瓶2.0新版太強大！蘭蔻「未來精華」1滴3000萬益生菌　7天就有感

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▲蘭蔻小黑瓶推2.0升級版「未來精華」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲神級精華小黑瓶推出2.0升級版「超未來肌因賦活露」。（圖、影／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

被稱為神級精華的蘭蔻小黑瓶「超進化肌因賦活露」，從2009年推出以來就以其全方位的修護美肌功效，收服全球無數保養達人的心，更被許多人奉為不斷回購的「一生摯愛」。但蘭蔻沒有因此停下腳步，在相隔10年的2019年，正式推出全新升級版小黑瓶「超未來肌因賦活露」，一滴3000萬益菌粹取，穩定膚況、修護力及肌膚細緻度更提升，實際使用短短7天就有感，美肌效果超強大，不論你是不是小黑瓶鐵粉，都一定要試試！

過去15年間，蘭蔻透過探索肌膚超過10,000種微生物的「肌膚微生態」研究發現，我們的身體如同專屬小型宇宙，數以百億的微生物彼此相互合作，維持肌膚微生態平衡。就如同較常聽到的腸道平衡一般，益菌和壞菌數量均衡，就能維持肌膚穩定，但受到壓力、老化、環境汙染、飲食、紫外線…等因素影響，一旦壞菌大於益菌，就會引起「肌膚微生態」失衡，產生各種肌膚問題。

▲蘭蔻小黑瓶推2.0升級版「未來精華」 。（圖／記者張毓容攝）

▲超未來肌因賦活露著重於調節肌膚「微生態」，幫助維持肌膚生態平衡。（圖／記者張毓容攝）

過去的保養，是透過有效成分作用於肌膚，進而達成保養效能；但蘭蔻透過「肌膚微生態」研究發現，未來肌膚健康的關鍵將是「微生態」的平衡。因此，全新小黑瓶「超未來肌因賦活露」著重於調節臉部肌膚的「微生態」，歷時15年精研究，找出能精準修護肌膚問題的「專利修護成份」。

▲蘭蔻小黑瓶推2.0升級版「未來精華」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）
▲新版小黑瓶擁有4+3種益生菌和益生質，一滴釋放3000萬益菌粹取。（圖／品牌提供）

原先的小黑瓶以釀酒酵母及雷特氏B菌組成的雙重活性酵母精粹為主，而升級版小黑瓶「超未來肌因賦活露」擁有的「專利修護成份」，則是利用菌種中的精英如比菲德氏龍根菌、酵母菌等4種益生菌和3種益生質，打造出一滴3,000萬益菌粹取，經證實能倍速修護肌膚，開啟肌膚防禦力、穩定力、修護力。

▲蘭蔻小黑瓶推2.0升級版「未來精華」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲使用短短7天就超有感，從肌膚透亮度、平滑度、毛孔細緻度全都明顯提升。（圖／品牌提供）

「超未來肌因賦活露」就像是肌膚專用的益菌補充品，為肌膚帶來柔嫩發亮、緊緻毛孔膚觸的效果，還能幫助細紋淡化、皺紋改善、肌膚細緻度提升、強化肌膚彈性、緊緻度提升等，一瓶滿足各種肌膚需求，且質地也更好吸收，一抹上就能極快滲透，不論乾肌或油肌都適用。包裝上也搭載專利自動汲取滴管，每次都能汲取剛剛好的精華分量，再也不用擔心使用量過多或過少的問題。

▲蘭蔻小黑瓶推2.0升級版「未來精華」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲新版小黑瓶連質地都升級，吸收更快速。（圖／記者張毓容攝）

▲蘭蔻小黑瓶推2.0升級版「未來精華」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲蘭蔻 超未來肌因賦活露，30ml，NT$3,000；50ml，NT$4,000。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

蘭蔻, Lancome, 小黑瓶, 肌因復活露, 升級, 新版, 更新, 超未來肌因復活露, 益生菌
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