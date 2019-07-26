敷面膜「4個地雷」別踩！小心護膚不成，反而變成敏感肌

▲敷面膜要注意的眉角很多，小心護膚不成又傷本。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

根據研究數據顯示，台灣人最愛敷面膜，而面膜也的確是現代人保養的捷徑，很多女星總愛強調自己天天敷面膜，但皮膚科醫師可不這麼認為，敷錯方式比不敷還來得糟，以下這些面膜時得護膚地雷，你可千萬別踩！

不要敷超過20分鐘

最佳敷面膜時間是15-20分鐘，切勿因為貪心而拉長時間，敷太久會對肌膚造成反效果，肌膚不但不會吸收更多養分，反而還會變得乾燥，甚至誘發過敏反應。

不要天天敷

面膜可以當作急救保養，但絕不是天天必須使用的每日護理，面膜內的成分比手邊保養品來的複雜，天天使用雖看不到對肌膚的傷害，長久使用可能誘發敏感，甚至變成易敏膚質。

不要直接吹風

敷面膜時，冷氣和電風扇請盡量調小，過強的空調會將面膜快速變乾，這樣一來不僅會降低保養效果，更有可能將臉部水分吸乾。

不要直接睡覺

很多人敷完片狀面膜，拿掉後就直接睡覺，這樣你的保養只有做一半，敷後肌膚最重要的就是鎖水，待臉上精華充分吸收後，再塗上乳液或是乳霜密封，就能讓保養效果大躍進。

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